Vitaminas caseiras: 11 receitas proteicas para aumentar a massa muscular

As vitaminas caseiras são uma excelente opção para quem deseja aumentar a massa muscular de forma prática e saudável. Preparadas com ingredientes naturais, como frutas, leite, proteínas em pó, sementes e oleaginosas, fornecem os nutrientes essenciais para a recuperação e o crescimento dos músculos após exercícios. A seguir, confira receitas de vitaminas simples e gostosas para melhorar o resultado do seu treino!

1. Vitamina de morango com banana e aveia Ingredientes 10 morangos

1 banana descascada e cortada em rodelas

400 ml de leite de soja gelado

1 colher de sopa de farinha de aveia Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os morangos, a banana e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia e bata para incorporar. Sirva em seguida. 2. Vitamina de banana com leite de amêndoas Ingredientes 300 ml de leite de amêndoas gelado

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 colher de chá de cacau em pó

1 colher de chá de pasta de amendoim integral Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas e as bananas e bata até ficar homogêneo. Adicione o cacau em pó e a pasta de amendoim e bata até incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida. 3. Vitamina de maçã com canela e aveia Ingredientes 1 maçã descascada e cortada em cubos

300 ml de leite desnatado gelado

2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de canela em pó

1 scoop de whey protein sabor baunilha Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida. 4. Vitamina de mamão e banana Ingredientes 600 ml de leite de amêndoas gelado

Polpa de 1 mamã o

3 bananas descascadas e cortadas em rodelas

2 colheres de sopa de leite em pó Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o mamão e s bananas e bata até ficar homogêneo. Adicione o leite em pó e bata para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

5. Vitamina de açaí com aveia Ingredientes 100 g de polpa de açaí

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 scoop de whey protein sabor baunilha

Água a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida. 6. Vitamina de abacate com iogurte Ingredientes Polpa de 1 abacate picada

picada 250 ml de leite de soja gelado

250 g de iogurte natural gelado

2 colheres de sopa de aveia em flocos Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, o leite de soja, o iogurte e a aveia e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida. 7. Vitamina de batata-doce e leite de coco Ingredientes 100 g de batata-doce descascada e cozida

descascada e cozida 200 ml de leite de coco gelado

1 colher de sopa de sementes de chia

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a batata-doce e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione as sementes de chia e as pedras de gelo e bata para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

8. Vitamina de frutas vermelhas com whey Ingredientes 1 banana descascada e cortada em rodelas

1 scoop de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas

2 colheres de sopa de aveia Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida. 9. Vitamina de manga com coco Ingredientes 1 xícara de chá de manga madura picada

200 ml de leite de coco

1 scoop de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 1 colher de sopa de mel

1/2 colher de chá de gengibre ralado

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque a manga, o leite de coco, o whey protein, o mel e o gengibre. Bata os ingredientes até obter uma mistura homogênea e cremosa. Adicione o gelo e bata até atingir a textura desejada. Sirva em seguida. 10. Vitamina de chocolate com amêndoas Ingredientes 200 ml de leite de amêndoas

1 scoop de whey protein sabor chocolate

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

100% 5 amêndoas torradas e sem sal

1 colher de chá de mel

Gelo a gosto Modo de preparo No liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o whey protein, o cacau em pó e as amêndoas. Bata os ingredientes por cerca de 1 minuto, até obter uma mistura homogênea. Adicione o mel e o gelo. Bata novamente até atingir a consistência desejada. Sirva em seguida.