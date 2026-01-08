Ora-pro-nóbis: 7 motivos para incluir a planta na alimentação / Crédito: EdiCase Saude

Cada vez mais presentes nas feiras e nas hortas urbanas, as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), como a ora-pro-nóbis, têm ganhado espaço na mesa de quem busca uma alimentação saudável e sustentável. Isso porque elas apresentam enorme potencial nutricional, como vitaminas, minerais e fibras, sendo ótimas para diversificar as refeições sem gastar muito. “Elas costumam ser mais acessíveis, já que muitas podem ser cultivadas em casa, e ainda oferecem um perfil nutricional excelente”, explica a nutricionista e educadora física Dani Borges.