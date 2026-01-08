Folha de louro: 6 maneiras de melhorar a saúde com a planta / Crédito: EdiCase Saude

A folha de louro, obtida da árvore Laurus nobilis L., é amplamente conhecida por seu uso culinário, mas suas propriedades medicinais têm sido exploradas e comprovadas em diversos estudos. Rica em óleos essenciais, taninos, alcaloides e outras substâncias bioativas, apresenta um potencial terapêutico significativo, que vai desde benefícios digestivos até propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Abaixo, confira seis formas de utilizá-la para melhorar a saúde!

1. Infusão de folha de louro para digestão e alívio de cólicas A infusão de folhas de louro é uma prática amplamente utilizada para ajudar no tratamento de desconfortos digestivos e cólicas. Isso se deve às propriedades carminativas, que ajudam a reduzir gases e aliviar dores abdominais, além de melhorar a digestão. O modo de preparo pode ser feito de diversas formas, mas costuma-se usar 2 a 3 folhas de louro em uma xícara de chá de água fervente, consumido após as refeições. No Livro “Handbook of herbs and natural supplements“, a autora Linda Skidmore-Roth destaca a presença de compostos como o cineol e o linalol presentes na folha. Estes, por sua vez, podem ajudar na produção de enzimas digestivas e no relaxamento muscular. 2. Óleo essencial como analgésico e anti-inflamatório O óleo essencial de louro é um poderoso aliado no alívio de dores musculares e articulares, devido à presença de componentes como eugenol e sabineno. Aplicado topicamente, ele atua como analgésico e anti-inflamatório, sendo útil no manejo de condições inflamatórias. Inclusive, na pesquisa “Analgesic and anti-inflammatory activity of the leaf essential oil of Laurus nobilis Linn“, publicada na revista Phytotherapy Research, os autores comprovaram a eficácia do óleo essencial da planta no alívio da dor e na redução de inflamações em modelos experimentais animais.

3. Chá antioxidante de folhas de louro O chá de folha de louro também se destaca por sua ação antioxidante, protegendo o organismo contra os danos causados pelos radicais livres. Rico em flavonoides e compostos fenólicos, ele pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2. O “Preliminary assay on the anti-oxidative activity of Laurus nobilis extract“, publicado na revista Fitoterapia, avaliou a atividade antioxidante dos extratos do louro em ensaios laboratoriais, medindo a capacidade de neutralizar radicais livres em sistemas de teste in vitro. Embora os resultados tenham demonstrado potencial antioxidante, não foram conduzidos experimentos em modelos animais ou humanos para confirmar esses efeitos in vivo. 4. Banho relaxante para reduzir o estresse Adicionar folhas de louro à água do banho é uma antiga prática voltada a reduzir o estresse e melhorar o sono. Os óleos liberados pela planta têm um efeito calmante, que alivia tensões e promove relaxamento. Além disso, suas propriedades antimicrobianas podem ajudar a purificar e revitalizar a pele. Por sua vez, Lorenzi e Matos (2002), em sua obra Plantas Medicinais no Brasil: Nativas e Exóticas, destacam o uso do louro para fins relaxantes e terapêuticos.

5. Inalação para saúde respiratória A inalação de vapor com folhas de louro é uma solução natural para aliviar problemas respiratórios, como resfriados e congestão nasal. Ao ferver as folhas em água e inalar o vapor, compostos como o cineol ajudam a desobstruir as vias respiratórias e reduzir secreções. Essa prática é amplamente documentada em textos de fitoterapia, como o manual de Skidmore-Roth (2004), Handbook of Herbs and Natural Supplements, que descreve os benefícios da inalação para a saúde respiratória. 6. Extrato de folha de louro para apoiar a saúde gástrica O extrato de folha de louro tem despertado interesse por sua atuação na saúde do estômago, especialmente no contexto de infecções gástricas. No artigo “Screening of 20 commonly used Iranian traditional medicinal plants against urease”, publicado na revista Iranian Journal of Pharmaceutical Research, pesquisadores avaliaram plantas medicinais tradicionais e observaram que o extrato de Laurus nobilis apresentou forte capacidade de inibir a urease, enzima fundamental para a sobrevivência da bactéria Helicobacter pylori, associada a gastrite e úlceras.