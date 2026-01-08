Decoração moderna: como o estilo transforma ambientes com minimalismo e praticidade / Crédito: EdiCase Decoracao

A decoração moderna surgiu no século XX, inspirada pelo movimento Modernista. Mesmo após tanto tempo, continua em alta, valorizando a simplicidade, a praticidade e a funcionalidade. Segundo a arquiteta Sabrina Gnipper, essa tendência aposta em móveis de design minimalista, além de dar destaque à circulação e a espaços amplos e bem iluminados. Além disso, como o movimento Modernista também valorizava a expressão artística nacional, pode-se utilizar itens que fazem referência à cultura brasileira. “Esses elementos devem ser combinados de forma racional e funcional, pensando em ergonomia e no conceito de que ‘menos é mais’”, recomenda a profissional.

Móveis na decoração moderna A funcionalidade é um ponto de destaque na decoração moderna. Por isso, de acordo com Sabrina Gnipper, os móveis “devem ser utilizados considerando a circulação e a funcionalidade do projeto”. Além disso, segundo a arquiteta, é recomendado optar por mobiliários no estilo retrô, que fazem referência principalmente à década de 1950. A arquiteta Ana Bortone acrescenta que os móveis precisam apresentar linhas retas e não devem ter muitos adornos, pois o estilo moderno é bruto e seco em suas formas. “Porém, extremamente confortável e eficaz em seu uso. Portanto, ouse nos modelos retos e geométricos na hora de buscar uma identidade moderna no seu mobiliário”, recomenda. Materiais em aço, vidro e concreto Materiais como aço, vidro e concreto se sobressaem na decoração moderna. “Por isso, faça uso em massa desses elementos que são extremamente versáteis e podem estar presentes desde os elementos construtivos até os mais variados elementos decorativos, como mesas em concreto, cadeiras em aço, lustres em vidro e muitas outras aplicações”, sugere Ana Bortone. Prefira cores neutras O estilo moderno valoriza tons neutros, como branco, preto, cinza, bege e marrom. Contudo, também há espaço para a utilização pontual de cores mais marcantes em móveis e em outros detalhes. “Porque uma base neutra com apenas alguns toques de cor representa uma estética sem exageros, e essa composição confere amplitude e luminosidade aos espaços, que são características modernistas”, justifica Sabrina Gnipper.