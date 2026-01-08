5 doramas imperdíveis para assistir no Prime Video / Crédito: Edicase Entretenimento

Os doramas disponíveis no Prime Video reúnem histórias que vão do romance delicado à fantasia, passando por dramas emocionais e enredos contemporâneos marcados por conflitos pessoais e emocionais. Em “Posso Ajudar?”, uma agente funerária com a habilidade de se comunicar com espíritos passa a atender últimos desejos ao lado de um prestador de serviços, dando início a encontros cheios de emoção. Já em “Surely Tomorrow”, dois ex-namorados se reencontram anos depois, quando um escândalo de adultério cruza suas vidas de forma inesperada. A seguir, confira doramas imperdíveis para maratonar no Prime Video!

1. Posso ajudar? (2022) Baek Dong-joo (Lee Hye-ri) trabalha como funcionária de uma funerária, mas guarda um segredo incomum: ela possui a habilidade de ouvir e interagir com espíritos. Essas almas só conseguem seguir em frente depois que seus últimos pedidos são atendidos, e Dong-joo acaba se envolvendo profundamente em cada uma dessas histórias. Em meio a essas experiências, ela conhece Kim Tae-Hee (Lee Jun-young), um jovem prestativo que atua em uma empresa de serviços gerais. A parceria entre os dois se fortalece à medida que enfrentam situações ligadas ao além, misturando momentos emocionantes, delicados e inesperados, enquanto ajudam os mortos a se despedirem do mundo dos vivos. 2. Bate Coração (2023) Seon Woo-hyeol (Ok Taec-yeon) é um vampiro que passou séculos alimentando o sonho de se tornar humano e vivenciar o amor de forma plena. Após uma tentativa incompleta de transformação, ele acaba dividindo o mesmo espaço com Joo In-hae (Won Ji-an), uma mulher prática, determinada e pouco aberta a envolvimentos emocionais. A convivência forçada aproxima dois mundos opostos e, aos poucos, sentimentos inesperados começam a surgir. Enquanto enfrentam desafios ligados ao passado e às regras do mundo sobrenatural, ambos descobrem novas formas de afeto, aprendem sobre empatia e passam a enxergar a vida sob outra perspectiva, em uma história que equilibra fantasia, romance e crescimento pessoal.

3. Um Bom Garoto (2025) O dorama apresenta um grupo de ex-atletas que, após deixarem o auge das competições esportivas, enfrentam frustrações financeiras, problemas físicos e a dificuldade de encontrar um novo propósito. Buscando reconstruir a própria trajetória, eles ingressam em um projeto especial da polícia, que seleciona talentos esportivos para atuar em operações de alto risco. Nessa nova missão, os participantes utilizam a disciplina adquirida nos treinamentos, além de reflexos e condicionamento impecáveis, para resolver casos complexos e proteger a população. Park Bo-gum, como Yoon Dong-ju, e Kim So-hyun, como Ji Han-na, dão vida aos protagonistas, que precisam superar limites pessoais enquanto descobrem, juntos, uma segunda chance para provar sua força e coragem. 4. Seguro para Divorciados (2025) Noh Ki-jun (Lee Dong-wook) trabalha como especialista em seguros e carrega no currículo três divórcios que deixaram marcas emocionais e financeiras. A partir da própria experiência, ele decide propor algo inusitado dentro da empresa em que atua, um seguro voltado para pessoas que enfrentam o fim de um casamento, transformando vivências pessoais em um projeto ousado.