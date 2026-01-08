5 doramas imperdíveis para assistir no Prime Video

5 doramas imperdíveis para assistir no Prime VideoConheça produções marcantes com enredos capazes de cativar já no primeiro episódio
Os doramas disponíveis no Prime Video reúnem histórias que vão do romance delicado à fantasia, passando por dramas emocionais e enredos contemporâneos marcados por conflitos pessoais e emocionais. Em “Posso Ajudar?”, uma agente funerária com a habilidade de se comunicar com espíritos passa a atender últimos desejos ao lado de um prestador de serviços, dando início a encontros cheios de emoção. Já em “Surely Tomorrow”, dois ex-namorados se reencontram anos depois, quando um escândalo de adultério cruza suas vidas de forma inesperada.
A seguir, confira doramas imperdíveis para maratonar no Prime Video!
1. Posso ajudar? (2022)
Baek Dong-joo (Lee Hye-ri) trabalha como funcionária de uma funerária, mas guarda um segredo incomum: ela possui a habilidade de ouvir e interagir com espíritos. Essas almas só conseguem seguir em frente depois que seus últimos pedidos são atendidos, e Dong-joo acaba se envolvendo profundamente em cada uma dessas histórias.
Em meio a essas experiências, ela conhece Kim Tae-Hee (Lee Jun-young), um jovem prestativo que atua em uma empresa de serviços gerais. A parceria entre os dois se fortalece à medida que enfrentam situações ligadas ao além, misturando momentos emocionantes, delicados e inesperados, enquanto ajudam os mortos a se despedirem do mundo dos vivos.
2. Bate Coração (2023)
Seon Woo-hyeol (Ok Taec-yeon) é um vampiro que passou séculos alimentando o sonho de se tornar humano e vivenciar o amor de forma plena. Após uma tentativa incompleta de transformação, ele acaba dividindo o mesmo espaço com Joo In-hae (Won Ji-an), uma mulher prática, determinada e pouco aberta a envolvimentos emocionais.
A convivência forçada aproxima dois mundos opostos e, aos poucos, sentimentos inesperados começam a surgir. Enquanto enfrentam desafios ligados ao passado e às regras do mundo sobrenatural, ambos descobrem novas formas de afeto, aprendem sobre empatia e passam a enxergar a vida sob outra perspectiva, em uma história que equilibra fantasia, romance e crescimento pessoal.
3. Um Bom Garoto (2025)
O dorama apresenta um grupo de ex-atletas que, após deixarem o auge das competições esportivas, enfrentam frustrações financeiras, problemas físicos e a dificuldade de encontrar um novo propósito. Buscando reconstruir a própria trajetória, eles ingressam em um projeto especial da polícia, que seleciona talentos esportivos para atuar em operações de alto risco.
Nessa nova missão, os participantes utilizam a disciplina adquirida nos treinamentos, além de reflexos e condicionamento impecáveis, para resolver casos complexos e proteger a população. Park Bo-gum, como Yoon Dong-ju, e Kim So-hyun, como Ji Han-na, dão vida aos protagonistas, que precisam superar limites pessoais enquanto descobrem, juntos, uma segunda chance para provar sua força e coragem.
4. Seguro para Divorciados (2025)
Noh Ki-jun (Lee Dong-wook) trabalha como especialista em seguros e carrega no currículo três divórcios que deixaram marcas emocionais e financeiras. A partir da própria experiência, ele decide propor algo inusitado dentro da empresa em que atua, um seguro voltado para pessoas que enfrentam o fim de um casamento, transformando vivências pessoais em um projeto ousado.
Para tirar a ideia do papel, Ki-jun conta com uma equipe formada por profissionais de perfis distintos, como Kang Han-deul (Lee Joo-bin), uma subscritora recém-separada em busca de novos começos, Jeon Na-rae (Lee Da-hee), analista estratégica focada em dados, e An Jeon-man (Lee Kwang-soo), avaliador cauteloso que evita riscos a qualquer custo. Juntos, eles lidam com desafios profissionais e conflitos pessoais enquanto aprendem sobre recomeços, relações humanas e escolhas após o fim de um relacionamento.
5. Surely Tomorrow (2025)
Lee Kyeong-do (Park Seo-joon) e Seo Ji-woo (Won Ji-an) viveram um relacionamento marcante na juventude, interrompido antes que pudesse se transformar em algo duradouro. Com o passar dos anos, cada um seguiu seu próprio caminho, deixando para trás planos inacabados e sentimentos que nunca foram totalmente resolvidos.
Quase duas décadas depois, os dois se reencontram em circunstâncias delicadas. Kyeong-do atua como repórter responsável por investigar um caso de adultério que ganhou destaque, enquanto Ji-woo é a esposa do homem envolvido no escândalo. Já próximos dos 40, eles percebem que o tempo mudou muitas coisas, mas não apagou a conexão que existiu entre eles. O reencontro desperta emoções adormecidas e coloca ambos diante de escolhas difíceis, em uma história sobre amadurecimento, memórias e o peso das decisões do passado.