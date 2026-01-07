Protetor solar: saiba o momento certo de reaplicar

“O uso correto do filtro solar é uma prática indispensável para a proteção da pele contra os danos causados pela radiação UV. A escolha adequada do produto, a aplicação correta e a reaplicação frequente são fundamentais para garantir a eficácia da proteção e manter a saúde da pele. A conscientização sobre essas práticas pode ajudar a prevenir problemas dermatológicos e promover um cuidado integral com a pele”, comenta a especialista.

Apesar de a importância do protetor solar ser amplamente divulgada, ainda existem muitos mitos sobre o uso correto. Algumas pessoas acreditam que não precisam aplicá-lo por causa da cor da pele, enquanto outras pensam que uma única aplicação na praia já é suficiente. A coordenadora do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera, Liege Priscila Sledz Reinert, reforça que o próprio rótulo do produto traz as instruções corretas, e segui-las é fundamental para garantir proteção eficaz e cuidar da saúde da pele.

A docente explica que a escolha do filtro solar deve ser baseada em fatores como o tipo de pele, a intensidade da exposição ao sol e a atividade que será realizada. É recomendável optar por produtos com um fator de proteção solar (FPS) de pelo menos 30, que oferecem uma proteção adequada para a maioria das pessoas. Para peles sensíveis ou claras, um FPS mais alto pode ser necessário.

Quando e como reaplicar o protetor solar?

Além da reaplicação, a aplicação também deve ser feita de forma adequada. “Para garantir a eficácia do filtro solar, é crucial aplicá-lo corretamente. Deve-se aplicar uma quantidade generosa do produto, cobrindo todas as áreas expostas da pele, incluindo o rosto, pescoço, orelhas e mãos. A aplicação deve ser feita cerca de 15 a 30 minutos antes da exposição ao sol para permitir que o produto seja absorvido pela pele”, explica Liege Priscila Sledz Reinert.

Já em relação à reaplicação, ela é essencial, especialmente em situações de maior exposição ao sol, como na praia. Recomenda-se reaplicar o produto a cada 2 horas e após nadar, suar excessivamente ou secar-se com uma toalha. Mesmo os filtros solares resistentes à água precisam ser reaplicados para manter a proteção.

“Vale sempre ler as orientações de uso do produto que você está adquirindo e utilizando, mas um exemplo da necessidade de reaplicação é que até os protetores solares à prova d’água também necessitam deste cuidado”, destaca.