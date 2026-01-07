8 dicas para cuidar dos cabelos durante o verão / Crédito: EdiCase Beleza

Os fenômenos naturais, como o sol, o vento, o sal e o iodo (presente na água do mar), danificam a estrutura física do cabelo, deixando-o poroso. Por isso, antes de entrar no mar, piscina ou, até mesmo, encarar uma cachoeira, devemos utilizar alguns produtos especiais e tomar alguns cuidados para garantir a saúde dos fios. A seguir, Charles Martins, analista e coordenador técnico na Lola Cosmetics® (marca de beleza) e técnico em Cosmetologia pela Universidade Estácio de Sá, elenca dicas práticas para tratar os cabelos durante o verão. Confira!

1. Utilize óleo de argan O produto ajuda a proteger os cabelos, principalmente quando em contato com sal, cloro e vento. Aplique uma pequena quantidade nos fios antes e após os mergulhos. 2. Aplique água de coco nos fios Para uma hidratação rápida, o uso de água de coco em um vaporizador na praia ou na piscina é uma poderosa ferramenta, além de ser uma opção econômica e prática. 3. Invista em chapéus No verão, é comum o uso de chapéus para proteger o rosto do sol e a cabeça do calor excessivo. Mas não custa lembrar que a oxigenação do couro cabeludo é importante para evitar o excesso de oleosidade. O mais indicado é usar chapéu de palha. 4. Passe creme de cabelo nos fios pós-praia Não se esqueça de tratar os cabelos com um belo creme de pentear após a praia. Ele dará movimento e eliminará o frizz, deixando os fios saudáveis como se você tivesse acabado de sair do banho.

5. Use leave-in As idas e vindas, tanto no mar quanto na piscina, causam uma perda grande de queratina e prejudicam a parte hídrica do fio do cabelo. Para repor a água, o óleo e a queratina, é necessário o uso de um leave-in, que deve ser aplicado por toda a extensão do fio, evitando o acúmulo no couro cabeludo. 6. Evite as presilhas O uso de presilhas nos cabelos molhados pode acentuar a quebra dos fios e acelerar o processo de perda da umidade natural. Procure evitar o uso destes acessórios, deixar os cabelos soltos e sempre hidratar as pontas dos cabelos. 7. Desfrute dos arcos Tanto no verão quanto em outras estações, o uso de arco torna-se valioso, pois a oxigenação dos fios é importante e fica preservada. Algumas mulheres lavam os cabelos de manhã e prendem em seguida, causando umidade acumulada, juntamente a resíduo de produtos no couro cabeludo. Isso ocasiona excesso de oleosidade, podendo, inclusive, levar à queda capilar.