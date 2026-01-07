5 maneiras de preparar o ovo para aumentar a massa muscular / Crédito: EdiCase Culinaria

O ovo é um dos alimentos mais versáteis e nutritivos disponíveis no mercado. Muito valorizado por atletas e pessoas que buscam ganhar massa muscular, ele é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. “Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

Apesar dos benefícios, se você consome ovos regularmente, sabe que é fácil enjoar das versões tradicionais. Uma alternativa para continuar a comê-los é explorar a variedade de preparo. Abaixo, confira algumas opções para testar em casa! 1. Ovo pochê com molho de tomate Ingredientes 1 cebola descascada e fatiada

descascada e fatiada 2 dentes de alho descascados e amassados

3 ovos

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal, salsinha picada e azeite a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o molho de tomate e cozinhe até levantar fervura. Após, quebre e disponha os ovos sobre o molho, sem quebrar as gemas, e cozinhe até ficarem consistentes. Tempere com sal e salsinha e desligue o fogo. Sirva em seguida. 2. Panqueca proteica com banana e canela Ingredientes 1 banana descascada e amassada

descascada e amassada 1 ovo

1 colher de sopa de leite em pó

1 scoop de whey protein sabor baunilha

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a banana, o ovo, o leite em pó e o whey protein e misture até ficar homogêneo. Adicione a canela em pó e mexa para incorporar. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida. 3. Ovos mexidos com grão-de-bico Ingredientes 500 g de grão-de-bico cozido e sem casca

cozido e sem casca 1 cenoura descascada e ralada

3 ovos batidos

1 cebola descascada e picada

Sal, orégano e azeite a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o grão-de-bico, a cenoura e os ovos e mexa até cozinhar bem. Tempere com sal e orégano. Desligue o fogo e sirva em seguida.