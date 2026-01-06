Signo de Capricórnio no trabalho: 6 profissões ideais para os capricornianos / Crédito: EdiCase Astrologia

Capricórnio é o décimo signo do zodíaco. É regido por Saturno e rege a Casa 10 do Mapa Astral. Realistas, determinados, disciplinados e organizados, os capricornianos estão sempre em busca do seu lugar no mundo. Esse signo valoriza o esforço, a responsabilidade e a conquista de objetivos, mas também precisa aprender a equilibrar ambição e bem-estar emocional para alcançar uma vida plena. “Não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes”, detalha a astróloga Thaís Mariano. Capricórnio é último signo da tríade de Terra, por isso se identifica com profissões que trazem segurança material. “Esse signo também rege os ossos, os dentes e o processo de envelhecimento natural da vida”, complementa Thaís Mariano. Segundo ela, as profissões que mais se alinham com este signo são:

1. Engenheiro e arquiteto Capricornianos adoram construir — seja no sentido literal ou figurado. A engenharia e a arquitetura oferecem a oportunidade perfeita para usarem a capacidade de planejamento, precisão e visão estratégica para criar estruturas sólidas e duradouras. Esses nativos têm uma mentalidade prática, ideal para projetos de grande escala que demandam atenção aos detalhes e paciência. 2. Administrador Com a habilidade natural para organizar, liderar e gerenciar recursos, os capricornianos brilham em posições administrativas e de liderança. Eles se destacam ao criar metas realistas, coordenar equipes e tomar decisões práticas que garantem resultados concretos. Seja conduzindo projetos complexos no trabalho ou planejando iniciativas pessoais, esses nativos combinam disciplina, estratégia e visão de longo prazo, construindo caminhos sólidos rumo ao sucesso. 3. Político Ambiciosos e éticos, os capricornianos têm as qualidades necessárias para carreiras na política. Eles são orientados pelo dever, dedicados a causas maiores e sabem como construir um legado. Sua visão estratégica e habilidade para trabalhar sob pressão os torna líderes respeitados e eficazes. 4. Ortopedista Na medicina, a Ortopedia é uma área que exige precisão, paciência e capacidade de lidar com situações complexas — características que Capricórnio domina. A natureza pragmática e focada os torna aptos para especializações que exigem conhecimento técnico e detalhista.