Proteja-se do sol: 5 itens indispensáveis no verão / Crédito: EdiCase Beleza

Com o verão chegando, a exposição ao sol, ao mar e à piscina aumenta e, com ela, a preocupação com os cuidados com a pele, os cabelos e até os lábios. Para se proteger, produtos com proteção solar são os aliados preferíveis, mas não são os únicos. Por isso, a dermatologista Marina Hayashida lista os principais itens que não podem faltar na bolsa de verão de quem deseja aproveitar a estação com segurança e sem riscos à saúde. Confira! 1. Óculos de sol Entre os itens indispensáveis, a dermatologista destaca o uso de óculos de sol com proteção UV, que vão muito além da estética. “A região dos olhos é uma das primeiras a apresentar sinais de envelhecimento. A exposição direta ao sol piora olheiras vasculares, favorece a pigmentação e acelera a flacidez das pálpebras”, explica.

2. Boné ou chapéu Outro acessório que deve ser levado a sério é o boné ou o chapéu, essenciais para proteger o couro cabeludo e os fios. “O cabelo sofre muito com a radiação UV, que resseca, desbota a cor e aumenta a quebra. O couro cabeludo, apesar de muitas vezes esquecido, também queima e pode desenvolver lesões solares ao longo dos anos”, afirma Marina Hayashida. Para completar esse cuidado, ela recomenda o uso de máscara de hidratação capilar após a lavagem dos fios, durante os dias que estiver na viagem. 3. Protetor solar e labial No quesito pele, o protetor solar deve ser escolhido com critério. A dermatologista aponta a importância das fórmulas resistentes ao suor e à água, especialmente em dias muito quentes. Reaplicar é essencial, mas começar com uma fórmula robusta faz toda a diferença, destaca Marina Hayashida. Ela também reforça um item que muitos esquecem: o protetor labial com FPS. Os lábios são uma área que realmente pode desenvolver câncer de pele. Logo, esses é um item que precisa acompanhar você durante todo o dia. 4. Roupas com proteção UV Para quem deseja praticidade, Marina Hayashida recomenda roupas com proteção UV, que evitam a necessidade de reaplicar protetor a todo momento, especialmente em crianças. São confortáveis, seguras e permitem aproveitar o dia sem preocupação constante.