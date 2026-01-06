12 livros imperdíveis para relaxar nas férias / Crédito: Edicase Entretenimento

As férias chegaram e, com elas, um intervalo precioso em que o tempo desacelera. Seja na praia, no campo, no conforto de casa ou durante uma viagem, um bom livro surge como o convite perfeito para se desligar do mundo real e abrir as asas para a imaginação. Nesta seleção, reunimos narrativas para todos os gostos: mistérios de tirar o fôlego, dramas sensíveis, romances cheios de encanto, ficções especulativas divertidas e histórias que reimaginam o Brasil. Entre aventuras extraordinárias, segredos familiares, tramas futuristas e mais, você com certeza vai encontrar a companhia ideal para seus dias de descanso. Confira!

1. Macadâmia Pablo só queria manter sua rotina simples, mas uma ordem de despejo o lança em uma road trip caótica ao lado de personagens improváveis. Com humor inteligente e crítica social, Lucas Paio cria uma ficção especulativa divertida e surreal, ideal para fãs de O Guia do Mochileiro das Galáxias. 2. Heartsong – O Bando Na jornada de Robbie Fontaine, TJ Klune aprofunda o universo de Green Creek ao misturar magia, pertencimento e romance entre dois lobisomens. Ambientado na dinâmica alfa–beta–ômega (A/B/O), o livro combina fantasia e emoção em uma história queer sobre identidade, laços e amor. 3. Clube de assassinatos de Marlow Quando um crime abala a tranquilidade de uma vila inglesa, três mulheres improváveis assumem a investigação. Com humor britânico e clima clássico de mistério, Robert Thorogood inaugura uma trilogia irresistível, perfeita para fãs de Agatha Christie. 4. Jovens, Reais, Escandalosos Ao entrar em um colégio frequentado pela elite mundial, Ruby Carter descobre um universo de glamour, intrigas e romances proibidos. A autora, Katy Birchall, constrói uma narrativa viciante sobre poder, aparências e segredos familiares.

5. Os amadores do Brasil Ao longo de 23 contos, Marco Brito Mioni percorre diferentes épocas e regiões do país para retratar personagens comuns diante de dilemas culturais, sociais e afetivos. Com humor e sensibilidade, o autor constrói um mosaico da identidade brasileira, entre ironia, crítica e afeto. 6. Esperança Aos 16 anos, Esperança enfrenta uma mudança radical de vida e um diagnóstico difícil sem abrir mão do desejo de transformar o mundo ao seu redor. Um romance sensível sobre empatia, amizade e a força dos pequenos gestos em meio à dor. 7. A paixão de Schrödinger Após o fim de um relacionamento, um físico recria digitalmente a ex-parceira para entender o amor que o destruiu. Nala Macallan explora memória, dependência emocional e vínculos na era da inteligência artificial.

8. O amor come espaguete Durante uma viagem pela Itália, uma criadora de conteúdo se vê presa a uma mentira — e a um romance inesperado. Vivy Corral entrega uma comédia romântica leve, divertida e cheia de química, perfeita para fãs de enemies to lovers. 9. Sem remorso Após perder a esposa em um crime brutal, um ex-militar decide fazer justiça com as próprias mãos. Escrito por Luciano Manzato, o thriller mergulha em dor, vingança e nos limites entre herói e vilão. 10. Biotecnosfera Em um mundo em colapso, um conselho formado por mentes brilhantes tenta redesenhar o futuro da humanidade. Lucas Araujo propõe uma ficção provocadora sobre ética, poder e regeneração planetária.