Veja as características do signo do Búfalo no Horóscopo Chinês / Crédito: EdiCase Astrologia

O Búfalo é o segundo signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Capricórnio. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Mercúrio. O elemento dos nativos é a Água, as pedras são ônix e quartzo, enquanto a flor é a violeta. O metal é o chumbo, a erva é a malva, as cores são preto, cinza e verde-escuro, e o número da sorte, o 8. Personalidade do nativo de Búfalo Este nativo é reservado, introspectivo e esconde as emoções, com a intenção demostrar cautela e ponderação. Porém, oculta a necessidade de autoafirmação e carência afetiva, que ele teima em negar. Exigente e ambicioso, o Búfalo está sempre desafiando os próprios limites.