Férias de verão: 5 dicas para curtir com as crianças de forma segura / Crédito: EdiCase Saude

Com a chegada do verão e das férias escolares, é natural que as crianças passem mais tempo em casa, viajando ou em atividades ao ar livre. Mas esse período, que deveria ser sinônimo de diversão, também exige atenção redobrada dos pais. Dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) mostram que, em São Paulo, os acidentes domésticos aumentam cerca de 8% durante as férias, especialmente entre crianças pequenas.

Segundo o médico Thiago Gera, coordenador da Pediatria do Hospital e Maternidade São Luiz Anália Franco, da Rede D’Or, os dois principais problemas enfrentados nessa época são acidentes domésticos e gastroenterites, infecções que causam vômitos, diarreia e desidratação. “Os principais pontos de atenção envolvem o ambiente ao redor da criança, seja dentro de casa ou em espaços externos, como praias e parques”, afirma o pediatra. 5 pontos de atenção essenciais para evitar imprevistos nas férias A prevenção passa por atitudes objetivas que fazem diferença no dia a dia; confira abaixo cinco pontos de atenção importantes. 1. Cuidado com degraus e pisos escorregadios As quedas são o tipo de acidente doméstico mais comum entre crianças. Áreas com degraus, rampas ou pisos lisos devem ter atenção redobrada. Passadeiras antiderrapantes e supervisão constante ajudam a reduzir o risco.

2. Cozinha sempre segura: cabos das panelas para dentro Um detalhe simples evita queimaduras graves: deixar os cabos voltados para dentro do fogão. “É um cuidado básico, mas que faz toda a diferença, já que facilita o manuseio do adulto e impede que a criança puxe a panela“, explica Thiago Gara. Também é essencial evitar manusear itens no fogo com as crianças no colo. 3. Água: diversão que exige vigilância constante Piscinas, praias e rios são irresistíveis no calor, mas também representam riscos de afogamento e ingestão acidental de água contaminada.

Além do risco físico, há também o sanitário: gastroenterites (inflamação do estômago e intestinos, causada por vírus bactérias), que podem surgir com o contato com água imprópria. “É importante se atentar a locais seguros onde as crianças podem se divertir”, reforça o pediatra. 4. Sol forte: atenção à desidratação e à insolação Evitar exposição solar entre 10h e 16h ajuda a prevenir queimaduras, insolação e desidratação, problemas comuns no verão. Roupas leves, bonés, oferta frequente de água e protetor solar são itens obrigatórios. 5. Cuidado com a alimentação fora de casa No calor, alimentos se deterioram mais rápido. Comer em locais confiáveis reduz o risco de intoxicações e infecções gastrointestinais.

“Grande parte dos casos que afligem crianças nessa época são gastroenterites causadas por alimentos contaminados. Por isso, atenção à procedência, armazenamento e manuseio dos alimentos”, ressalta o especialista. Como garantir férias tranquilas e seguras Thiago Gara destaca que cuidados simples fazem grande diferença. Itens como protetor solar, roupas com proteção UV, coletes e boias para atividades aquáticas e repelentes em áreas com presença de insetos são aliados importantes. O pediatra também reforça um ponto que muitos pais esquecem: aproveitar o período para incentivar atividades ao ar livre e reduzir o tempo de telas. “As férias são uma oportunidade para ampliar o contato com a natureza, fortalecer vínculos e permitir que a criança explore o mundo real”, afirma.