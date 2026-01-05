Detox pós-festas: veja como voltar ao ritmo de forma saudável e gastando pouco / Crédito: EdiCase Saude

Datas comemorativas costumam alterar a rotina alimentar e o padrão de consumo, o que gera a sensação de que algo precisa ser “consertado” logo em seguida. Nesse cenário, propostas restritivas ganham espaço, mesmo sem considerar como o funcionamento corporal realmente ocorre. Segundo a nutricionista Kerlin Schmitz, cofundadora da Divina Terra, essa ideia de faxina interna não condiz com a realidade do corpo humano. “O organismo não fica intoxicado […], ele apenas trabalha mais lentamente por causa do excesso. Nosso corpo já possui um sistema natural de desintoxicação que envolve fígado, rins, intestino, pulmões e pele. Ele não precisa de medidas extremas, e sim de apoio para funcionar melhor”, explica a especialista.

A seguir, veja como reorganizar hábitos de forma saudável e sem gastos desnecessários abaixo! Escolhas leves que facilitam a desintoxicação natural do corpo A nutricionista reforça que a desintoxicação não vem de um único alimento ou de uma bebida específica, mas sim de umconjunto de escolhas leves que facilitam o processo fisiológico já existente. Segundo ela, funciona: Beber água com regularidade;

Priorizar refeições simples e equilibradas;

Consumir frutas ricas em água e fibras;

Incluir vegetais verdes escuros;

Dar preferência a ervas frescas como hortelã, manjericão e salsinha;

Apostar em ingredientes como cúrcuma, gengibre e limão, que têm ação antioxidante e anti-inflamatória;

Manter horários regulares das refeições;

Descansar bem;

Reduzir o consumo de ultraprocessados;

Evitar álcool nos primeiros dias. Práticas populares que não funcionam Por outro lado, continua sendo mito acreditar que jejuns prolongados, sucos radicais,dietas extremamente restritivas, corte total de carboidratos, laxantes ou diuréticos possam acelerar esse processo. Essas práticas, além de ineficazes, podem agravar o desconforto pós-festas. “O que vemos com frequência é que as pessoas tentam compensar os exageros com punições alimentares. Isso não funciona e ainda traz mais desequilíbrio. Mudanças simples e coerentes por dois ou três dias já são capazes de reorganizar todo o organismo”, reforça Kerlin Schmitz.

Sinais do corpo após períodos de excesso Após períodos de exagero, o corpo envia sinais como estufamento, gases, refluxo, intestino mais lento, pele oleosa, irritabilidade e sono prejudicado. Quando esses sintomas continuam por mais de 48 a 72 horas, Kerlin Schmitz orienta ajustar a alimentação, mas sem radicalismos, apenas retomando a rotina natural de forma leve. O processo de recuperação costuma ser rápido e, em poucos dias, a maioria das pessoas já sente o retorno da energia e da digestão equilibrada. Detox eficiente não precisa ser caro A especialista também destaca que um detox eficiente não precisa ser caro. Itens simples, acessíveis e presentes em qualquer mercado fazem toda a diferença. Água, frutas como mamão, maçã e laranja, folhas verdes variadas, chás suaves como camomila, erva-doce e hortelã, limão ou vinagre de maçã usado como tempero e aveia para melhorar o trânsito intestinal formam um “kit detox” econômico e funcional. Segundo ela, investir em produtos extremamente elaborados e caros não é necessário para retomar o equilíbrio. “Desintoxicar é, acima de tudo, apoiar o corpo em seu próprio ritmo. Não é o preço do alimento que determina sua eficácia, mas sim a consistência das escolhas ao longo dos dias”, conclui a nutricionista.