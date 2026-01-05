Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 05 a 11 de janeiro de 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

A primeira semana completa de janeiro inaugurará oficialmente o novo ciclo anual em nível prático e espiritual. O baralho cigano mostra que as intenções plantadas na virada começarão a ganhar forma concreta. Será um período de alinhamento entre desejo e ação, no qual o universo responderá de acordo com a clareza interna de cada um. O Mestre Ravi Vidya explica que esta semana pedirá foco, responsabilidade emocional e coragem para assumir o próprio destino, pois decisões aparentemente pequenas terão reflexos duradouros ao longo de 2026. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries A carta “O Cavaleiro” impulsiona seus movimentos, trazendo energia, rapidez e iniciativa. Você sentirá vontade de agir, resolver pendências e colocar projetos em andamento sem mais adiamentos. No trabalho, a semana favorecerá avanços e retomadas importantes. No amor, atitudes diretas fortalecerão vínculos ou abrirão espaço para novas conquistas, desde que você respeite o tempo do outro. Touro A carta “A Árvore” indica crescimento lento, porém seguro. A semana pedirá paciência e cuidado com o corpo, a mente e as emoções. Tudo o que você construir agora tenderá a se fortalecer ao longo do ano. No amor, vínculos ganharão profundidade e estabilidade. No trabalho, constância e dedicação silenciosa trarão resultados sólidos. Gêmeos A carta “Os Pássaros” movimenta diálogos, reuniões e trocas constantes. A sua mente estará acelerada, cheia de ideias e questionamentos. No trabalho, conversas destravarão situações. No amor, será essencial comunicar sentimentos com clareza para evitar mal-entendidos. A semana favorecerá ajustes e alinhamentos. Câncer A carta “A Casa” traz necessidade de acolhimento, segurança e organização emocional. Você poderá sentir vontade de cuidar mais do lar e das pessoas próximas. No trabalho, será um período de planejamento. No amor, gestos simples fortalecerão a sensação de pertencimento e confiança.

Leão A carta “O Sol” mantém sua energia elevada e favorece reconhecimento, clareza e entusiasmo. Você começará o ano com força pessoal e capacidade de inspirar os outros. No amor, a semana trará alegria, aproximação e momentos de conexão verdadeira. Será um bom momento para fortalecer sua autoestima. Virgem A carta “A Raposa” pede estratégia e atenção aos detalhes. Nem tudo deverá ser dito ou feito de imediato. Você precisará observar mais, agir com inteligência e evitar confiar cegamente. No amor, evite suposições. No trabalho, planejamento cuidadoso evitará retrabalho. Libra A carta “O Jardim” amplia sua vida social e favorece contatos importantes. A semana trará convites, encontros e oportunidades que surgirão por meio de outras pessoas. No amor, leveza e diálogo fluirão naturalmente. No trabalho, boas conexões abrirão portas.

Escorpião A carta “A Lua” intensifica emoções e intuição. Você perceberá nuances que passarão despercebidas aos outros. No amor, a profundidade emocional se destacará, mas exigirá maturidade para não cair em inseguranças. No trabalho, confie mais na sua percepção interna. Sagitário A carta “O Navio” indica expansão e movimento. A semana favorecerá mudanças, viagens, novos projetos ou novas perspectivas. No amor, haverá desejo de liberdade e crescimento conjunto. No trabalho, oportunidades fora do habitual ganharão força. Capricórnio A carta “A Âncora” reforça estabilidade e foco. Você começará o ano com postura firme e determinação para construir algo duradouro. No amor, a segurança emocional se fortalecerá. No trabalho, decisões práticas trarão tranquilidade.

Aquário A carta “A Estrela” traz inspiração e alinhamento espiritual. Ideias surgirão com clareza e você se sentirá mais conectado(a) ao seu propósito. No amor, conexões especiais se aprofundarão. No trabalho, criatividade e visão de futuro se destacarão. Peixes A carta “A Torre” indica introspecção e reorganização interna. A semana pedirá silêncio, reflexão e cuidado emocional. No amor, compreender seus próprios sentimentos será essencial para evitar confusões. No trabalho, planejamento antes da ação será fundamental. Ravi Vidya