5 receitas surpreendentes com alecrim para o almoço

O alecrim é uma erva aromática conhecida por seu sabor marcante e propriedades digestivas, sendo amplamente utilizada para realçar o sabor de diversos pratos. Ele adiciona um toque fresco e levemente amadeirado às refeições. Em um almoço, pode ser utilizado em diferentes preparações para transformar alimentos simples em algo especial.

Salmão assado com alecrim

Ingredientes

4 filés de salmão

4 ramos de alecrim fresco

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

Suco de 2 limões

4 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Rodelas de 1 laranja

8 tomates-cereja

1 cabeça de alho cortada ao meio

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o suco dos limões, o azeite de oliva, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque os filés de salmão na marinada e adicione os ramos de alecrim. Deixe descansar por 20 minutos para pegar o sabor. Em uma assadeira untada com azeite de oliva, coloque o salmão com a marinada, as rodelas de laranja, os tomates-cereja, a cebola-roxa e a cabeça de alho. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Salada de queijo de cabra com alecrim

Ingredientes

1 mix de folhas verdes (rúcula, espinafre e alface)

100 g de queijo de cabra cortado em pedaços

1 ramo de alecrim fresco

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de nozes torradas

torradas Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva e vinagre balsâmico a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, polvilhe o alecrim sobre os pedaços de queijo de cabra. Em uma frigideira em fogo baixo, aqueça levemente o queijo com um fio de azeite de oliva para o alecrim soltar ainda mais seu aroma. Em um recipiente, coloque as folhas verdes e distribua os pedaços de queijo de cabra temperados com alecrim por cima. Salpique com nozes e regue com mel, azeite de oliva e vinagre balsâmico. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Arroz de forno com frango e alecrim

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

cozido 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate picado e sem sementes

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alecrim fresco

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente, tomando cuidado para não queimar. Junte o tomate e refogue até que ele comece a se desmanchar. Adicione o frango, o milho-verde, a ervilha, o molho de tomate e o alecrim. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por 5 minutos.

Em um recipiente grande, misture o arroz cozido com o refogado de frango até ficar homogêneo. Transfira para um refratário untado com azeite de oliva e polvilhe com queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180°C até gratinar. Retire do forno e sirva em seguida.