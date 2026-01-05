5 dicas para manter a saúde de crianças e idosos no verão / Crédito: EdiCase Saude

À medida que o verão se aproxima, o sol quente e as altas temperaturas formam uma combinação que leva muita gente a aproveitar as atividades ao ar livre. No entanto, para curtir a estação com segurança, alguns cuidados com a saúde precisam ser redobrados, especialmente quando se trata de crianças e idosos. Segundo o DataSus, os idosos representam mais de 40% das internações por desidratação no Sistema Único de Saúde (SUS). As crianças com menos de 5 anos correspondem a aproximadamente 25% dos casos.

“O calor intenso aumenta a perda de líquidos e sais minerais pelo suor. Além disso, a exposição excessiva ao sol pode causar queimaduras graves, envelhecimento precoce e aumentar o risco de câncer de pele”, explica a professora do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) Tatiane Ayumi Tokashiki. Efeitos diferentes para crianças e idosos Os efeitos das altas temperaturas não são iguais para todos. Crianças e idosos, em especial, merecem cuidado redobrado. Tatiane Ayumi Tokashiki destaca que esses grupos têm mecanismos de regulação da temperatura corporal menos eficientes, o que dificulta a adaptação ao calor. “Eles sentem menos sede e têm mais dificuldade para perceber quando o corpo está super aquecido. Isso aumenta o risco de desidratação, insolação e exaustão pelo calor”, adverte a professora. Entre os sinais de alerta estão tontura, fraqueza, dor de cabeça e confusão mental. Nos idosos, o calor ainda pode agravar doenças crônicas como hipertensão e problemas cardíacos. Por isso, é fundamental manter uma rotina de cuidados simples, mas eficazes, ao longo dos dias mais quentes.

Hidratação: o primeiro passo para a saúde A hidratação é uma das medidas mais importantes para garantir o bom funcionamento do organismo. “A água participa da regulação da temperatura corporal, da digestão, da circulação e até da aparência da pele”, ressalta Tatiane Ayumi Tokashiki. Os primeiros sinais de desidratação incluem boca seca, urina escura, cansaço, tontura e dor de cabeça. Em crianças, pode haver irritabilidade e choro sem lágrimas. Como muitos não sentem sede com frequência, a professora recomenda oferecer líquidos regularmente, sem esperar que peçam ou fiquem com sede. Além da água, sucos naturais diluídos e frutas ricas em água — como melancia, melão, laranja e abacaxi — são boas opções. “Manter uma garrafinha por perto e estabelecer horários para beber água também ajudam”, sugere.

Protetor solar: uso diário e reaplicação obrigatória O uso do protetor solar é outro cuidado indispensável, inclusive nos dias nublados. A professora do Centro Universitário Integrado reforça que o produto deve ter fator de proteção solar a partir de 30, com proteção contra raios UVA e UVB. A reaplicação a cada duas horas é essencial, especialmente após o banho de mar, de piscina, sempre que a pessoa suar excessivamente ou se enxugar com a toalha. Para o dia a dia, as versões com textura leve ou colorida são boas aliadas, pois também ajudam a proteger contra a luz visível, proveniente de telas e lâmpadas. No caso das crianças, a especialista recomenda o uso de protetores infantis ou com filtros físicos, à base de óxido de zinco e dióxido de titânio, que são menos irritantes. Já os bebês com menos de seis meses não devem usar protetor solar; o ideal é evitar a exposição direta ao sol e priorizar roupas leves, chapéus e sombra.

Para os idosos, a dica é escolher produtos com textura mais hidratante e fórmulas suaves, sem álcool ou fragrâncias fortes, para não ressecar ou irritar a pele. “É importante lembrar também das áreas esquecidas como orelhas, pescoço e dorso das mãos, que recebem muita radiação solar”, acrescenta Tatiane Ayumi Tokashiki. Hábitos que fazem diferença Manter o corpo protegido do calor e dos efeitos do sol quente não exige grandes sacrifícios, apenas constância nos cuidados diários. A professora do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Tatiane Ayumi Tokashiki, lista cinco hábitos simples que fazem diferença: