Tarot semanal: previsão para os signos de 05 a 11 de janeiro de 2026

A semana será marcada por decisões conscientes, ajustes internos e preparação para novos começos. Conforme as cartas do tarot, os signos serão convidados a refletir sobre o que desejam levar adiante neste novo ciclo, equilibrando razão e emoção antes de agir. Haverá um chamado para organizar planos, rever excessos e fortalecer bases emocionais e materiais. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Dois de Paus A “Dois de Paus” mostra que será hora de decidir a direção do ano. Você começará a enxergar possibilidades maiores, mas precisará escolher por onde seguirá. O planejamento deverá vir antes da ação. Touro – Dez de Ouros A carta “Dez de Ouros” mostra que estabilidade, família e segurança ganharão força. A semana será favorável para pensar no futuro a longo prazo, estruturar as finanças e fortalecer suas bases. Gêmeos – Três de Paus A carta “Três de Paus” mostra que o ano começará pedindo expansão. Projetos ganharão novos horizontes, ideias pedirão mais espaço e você passará a olhar além do óbvio. Confie no crescimento. Câncer – Quatro de Copas A carta “Quatro de Copas” revela que uma leve apatia poderá aparecer. A semana pedirá atenção às oportunidades que estarão presentes, mas que talvez sejam ignoradas por cansaço emocional.

Leão – Sete de Copas A carta “Sete de Copas” mostra que muitas opções e pouca clareza marcarão o início do ano. Haverá escolhas a serem feitas, mas nem tudo será o que parece. Será importante ter cuidado com ilusões e promessas vazias. Virgem – Pajem de Ouros A carta “Pajem de Ouros” revela que aprendizado e novos planos práticos estarão em destaque. A semana será excelente para iniciar estudos, organizar metas e dar passos pequenos, porém consistentes. Libra – Rainha de Copas A carta “Rainha de Copas” mostra que sensibilidade e acolhimento ganharão espaço. O ano começará pedindo mais escuta emocional, empatia e cuidado consigo e com os outros. Confie no seu sentir.

Escorpião – Cinco de Copas A carta “Cinco de Copas” revela que ainda haverá algo a ser digerido do ano que passou. A semana pedirá um luto consciente, mas também a capacidade de enxergar o que continua de pé. Sagitário – O Louco A carta “O Louco” mostra que um recomeço total se apresentará. A semana será leve, aberta e cheia de possibilidades. O ano começará convidando você a confiar mais na vida e a se permitir experimentar. Capricórnio – O Eremita A carta “O Eremita” revela que reflexão e alinhamento interno marcarão o período. Antes de agir, será necessário entender o que realmente você deseja levar adiante neste novo ciclo.

Aquário – Dez de Paus A carta “Dez de Paus” mostra que o ano começará evidenciando excessos. Será hora de soltar responsabilidades que não são suas e reorganizar o peso que você vem carregando. Peixes – Cinco de Ouros A carta “Cinco de Ouros” mostra que uma sensação de insegurança ou falta poderá surgir, mas será temporária. A semana pedirá fé, apoio e a lembrança de que a ajuda existe — você não precisará passar por tudo sozinho(a). Victor Valentim