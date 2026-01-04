Quais plantas escolher para o apartamento? Veja 7 opções / Crédito: EdiCase Decoracao

Ter plantas em casa é uma forma de trazer mais vida, frescor e harmonia aos ambientes, especialmente em apartamentos, em que o espaço pode ser mais limitado e não tão arejado. Elas não só embelezam os espaços, mas também ajudam a purificar o ar, melhorar o humor e até aumentar a produtividade. No entanto, é importante escolher espécies que se adaptem bem ao ambiente interno e que exijam pouca manutenção. Especialista na área e coordenadora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniderp, Gisele Yallouz, explica que a escolha adequada das espécies de plantas para ambientes fechados é fundamental para garantir que elas se adaptem às condições do local, como iluminação, umidade e temperatura, e permaneçam saudáveis por mais tempo, além de facilitar o cuidado.

“Algumas plantas precisam de luz solar direta, enquanto outras se desenvolvem melhor em ambientes com luz indireta; por isso, a escolha errada pode levar ao seu enfraquecimento ou até à morte. Além disso, algumas espécies têm propriedades purificadoras do ar, ajudando a melhorar a qualidade do ambiente, enquanto outras podem ser mais resistentes e exigir menos manutenção”, explica. Além disso, conforme Gisele Yallouz, algumas plantas também podem favorecer a qualidade de vida. “Escolher as plantas certas também contribui para a saúde e o bem-estar, pois elas podem reduzir o estresse, aumentar a sensação de conforto e trazer uma atmosfera mais relaxante e revitalizante ao espaço”, salienta. A seguir, confira 7 plantas ideais para quem deseja cultivar um pequeno jardim dentro de seu apartamento! 1. Espada-de-são-jorge (Sansevieria) Conhecida por sua resistência e facilidade de cuidado, a espada-de-São-Jorge é perfeita para quem não tem muito tempo para cuidar das plantas. Ela se adapta bem a diferentes níveis de luz e precisa de regas esparsas. Além disso, ajuda a purificar o ar, o que é um ótimo benefício para ambientes internos.

2. Lírio-da-paz (Spathiphyllum) O lírio-da-paz é uma planta de fácil cultivo e que se destaca pela sua beleza. Com folhas verdes brilhantes e flores brancas, ela é ideal para ambientes com pouca luz. A espécie também é conhecida por suas propriedades purificadoras de ar, removendo substâncias tóxicas como amônia e benzeno. 3. Cacto Os cactos são perfeitos para quem tem uma rotina agitada. Eles exigem pouca água e podem ser colocados em lugares mais ensolarados, como janelas com boa incidência de luz. Disponíveis em diversas formas e tamanhos, podem ser uma opção decorativa e de fácil cuidado para o apartamento. 4. Pothos (Epipremnum aureum) O pothos, também conhecido como “jiboia”, é uma planta trepadeira que se adapta bem em locais com luz indireta. Ele cresce rapidamente e pode ser cultivado em vasos suspensos ou pendentes. Além disso, ajuda a purificar o ar, removendo toxinas e melhorando a qualidade do ambiente.

5. Samambaia (Nephrolepis exaltata) As samambaias são ideais para ambientes com umidade relativa do ar mais alta, como banheiros. Elas preferem luz indireta e precisam de regas regulares. Além de decorar o ambiente com suas folhas verdes exuberantes, também ajudam na absorção da umidade, contribuindo para um ar mais fresco. 6. Maranta (Goeppertia zebrina) As marantas trazem um toque especial a qualquer ambiente. São plantas que se destacam devido a sua variedade de texturas, cores e formatos de folhas. Para crescerem saudáveis, escolha um ambiente bem iluminado, mas que não pegue luz solar diretamente, e mantenha o substrato úmido. Atenção para que a água das regas não fique acumulada no fundo do vaso. Aliás, essa dica vale para as demais espécies. 7. Bico-de-papagaio (Euphorbia pulcherrima) Agora, se você quer decorar sua casa com uma planta que é o símbolo do Natal, pode usar o bico-de-papagaio ou poinsetia. Ela pode durar cerca de dois meses com sua cor vibrante, desde que cultivada em vaso com uma boa dose de luz indireta e com regas em dias alternados. Depois desse período, a planta pode ser plantada direto no jardim para continuar a se desenvolver.