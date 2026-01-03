Veja o que cada signo deverá priorizar em 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

Marcado por transições, progresso e renovação, 2026 chega com Saturno avançando para Áries, Júpiter trazendo expansão por meio de Leão a partir do segundo semestre e Urano entrando definitivamente em Gêmeos. Será um período que pedirá coragem, autenticidade e maturidade, ao mesmo tempo em que estimulará a criatividade e decisões bem definidas. Cada signo será chamado a realinhar seu destino com metas práticas e profundamente transformadoras. A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica o que cada nativo deverá priorizar em 2026. Confira!

Áries: estabilizar antes de expandir Áries entrará em 2026 com a necessidade de criar estruturas sólidas para sustentar os novos ciclos que se aproximarão. Meta essencial: aprender a parar, respirar, organizar prioridades e direcionar energia apenas para o que realmente importa. Touro: criar fontes de prazer e renda O ano de 2026 pedirá renovação material e afetiva. Touro deverá abrir espaço para o prazer, a arte e os valores pessoais. Meta essencial: diversificar recursos, investir em talentos e permitir mudanças em padrões antigos de conforto e sustento.

Gêmeos: hora de assumir a própria voz Com Urano entrando em Gêmeos nos últimos dias de abril, 2026 será um ano de libertação e coragem para expressar ideias originais. Meta essencial: comunicar-se com autenticidade, escrever, ensinar, criar e confiar plenamente na própria inteligência. Câncer: fortalecer as bases emocionais e materiais O ano pedirá a Câncer mais estabilidade, segurança interior e maturação.

Meta essencial: organizar a vida financeira, criar rotinas sustentáveis e estabelecer relações mais justas e conscientes. Leão: ano de brilhar sem medo Com Júpiter iluminando Leão no segundo semestre, 2026 pedirá protagonismo e expansão. Meta essencial: assumir cenários maiores, arriscar mais na carreira e abrir espaço para projetos que exijam coragem e visibilidade.

Virgem: hora de simplificar a vida O ano de 2026 pedirá organização interior, com menos cobranças e mais foco no que é fundamental. Meta essencial: dizer mais “nãos”, delegar tarefas, descansar e criar um sistema de vida mais leve e funcional. Libra: priorizar relações verdadeiras O ano chamará Libra para conversas sinceras, cortes necessários e vínculos mais alinhados.