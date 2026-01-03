6 petiscos veganos irresistíveis e fáceis de fazer / Crédito: EdiCase Culinaria

A alimentação vegana, além de consciente e saborosa, pode ser prática e diversificada. O mundo vegetal é rico e oferece inúmeras possibilidades de sabores e texturas. Assim, não faltam opções de pratos livres de ingredientes de origem animal para você explorar, especialmente quando se trata de petiscos, que são a desculpa perfeita para reunir familiares e amigos em casa. A seguir, confira 6 receitas de petiscos veganos maravilhosas que vão conquistar o paladar de qualquer um!

1. Coxinha vegana recheada com proteína de soja Ingredientes Massa 1 l de leite de aveia

1 kg de batatas descascadas, cozidas e amassadas

2 colheres de sopa de manteiga de macadâmia

1 xícara de chá de caldo de legumes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

3 xícaras de chá de farinha de rosca

Sal a gosto

Óleo para fritar Recheio 1 xícara de chá de proteína de soja refogada e temperada

2 colheres de sopa de azeitonas picadas

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado Modo de preparo Massa Em uma panela, coloque o leite de aveia, a batata, a manteiga de macadâmia, o caldo de legumes, a aveia em flocos e o sal e mexa. Leve ao fogo médio até ferver. Acrescente a farinha de trigo e misture até soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e disponha a massa sobre uma superfície lisa e seca. Reserve.

Recheio Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture. Reserve. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra no formato de um círculo. Disponha um pouco de recheio sobre ela e feche no formato de coxinha. Repita o processo com toda a massa e passe na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, frite as coxinhas até que dourem. Retire do fogo, escorra e sirva em seguida. 2. Onion rings Ingredientes 4 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

1 l de água gelada

1 xícara de chá de vinagre de maçã

1 l de leite de amêndoas

5 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de pimenta-do-reino branca moída

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de páprica doce

Sal a gosto

500 g de farinha de trigo

5 colheres de sopa de fubá

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, coloque as cebolas, cubra com água, sal e vinagre de maçã e deixe de molho na geladeira por 2 horas. Após, retire as cebolas da geladeira e escorra até sair o excesso de água. Leve-as novamente para a geladeira até a hora de fritar. Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve.

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fubá e a páprica doce e mexa. Retire as cebolas da geladeira e passe sobre a mistura batida no liquidificador, retire o excesso e empane na farinha de trigo com fubá. Repita o processo com todas as cebolas e retire o excesso de farinha. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, coloque os anéis de cebola na panela e frite até dourem. Sirva em seguida. 3. Croquete de lentilha assado Ingredientes 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

2 xícaras de chá de lentilha

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de tofu picado

Farinha de rosca para empanar

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

Água

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e transfira a lentilha para um liquidificador. Adicione o restante dos ingredientes, exceto a farinha de rosca, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a massa para um recipiente e, com a ajuda de uma colher, pegue uma pequena porção e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa, passe sobre a farinha de rosca e disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

4. Dadinho de tapioca vegano Ingredientes 250 g de farinha de tapioca

300 g de queijo de castanha-de-caju ralado

500 ml de leite de amêndoas

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Óleo de coco para untar e fritar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o queijo de castanha-de-caju e a farinha de tapioca e misture. Reserve. Em uma panela, coloque o leite de amêndoas, a farinha de tapioca com o queijo e mexa. Leve ao fogo médio para aquecer, mexendo sempre para não empelotar. Acrescente o sal e a pimenta-do-reino branca e continue mexendo até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo de coco e despeje a mistura sobre ela. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas. Após, corte os dadinhos de tapioca em cubos e frite em uma panela com óleo de coco quente até que fiquem dourados. Escorra e sirva em seguida. 5. Bruschetta de berinjela Ingredientes 1 berinjela cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 tomate sem sementes e cortado em cubos

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva, folhas de manjericão e queijo vegano ralado a gosto

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha as rodelas de berinjela sobre ela, sem deixar que fiquem muito próximas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos, virando na metade do tempo.