Ressaca: veja alimentos e bebidas para recuperar o bem-estar / Crédito: EdiCase Saude

Após festas e confraternizações, a ressaca costuma surgir como resposta do corpo ao excesso de bebida alcoólica. Dor de cabeça, enjoo, sensação de cansaço e desconforto geral são sinais comuns desse desequilíbrio, que também está associado à desidratação e a escolhas alimentares menos adequadas durante as celebrações. No entanto, é possível amenizar esse quadro com algumas escolhas inteligentes. Segundo o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), o caminho da recuperação passa por três pilares: hidratação, descanso e boa alimentação.

“O álcool faz o corpo perder água, sais minerais e desgasta o fígado. Então, o ideal é dar preferência a líquidos ricos em eletrólitos, frutas, carboidratos leves e proteínas de boa qualidade no dia seguinte”, orienta. Alimentos e bebidas que ajudam a aliviar a ressaca Durante a ressaca, o médico recomenda 7 alimentos para reequilibrar o corpo: Água de coco: naturalmente rica em potássio e sódio, ajuda a reidratar e repor os minerais perdidos; Banana: fonte potente de potássio, melhora os sintomas de fraqueza muscular e a sensação de cansaço; Ovo: rico em proteínas e cisteína, um aminoácido que ajuda na desintoxicação do fígado; Frutas cítricas (laranja, limão, acerola): fornecem vitamina C e água, ajudando na hidratação e na eliminação de toxinas; Gengibre e chá de hortelã: o gengibre alivia náuseas e enjoos, enquanto a hortelã tem efeito calmante sobre o estômago; Batata-doce: carboidrato complexo que auxilia na estabilização do açúcar no sangue; Verduras verde-escuras (espinafre e couve): fontes de antioxidantes, estimulam a função hepática e aceleram a recuperação. Bebidas para o dia da ressaca Além de muita água, outras bebidas ajudam na recuperação durante a ressaca: Chás suaves (camomila e gengibre): combatem o enjoo e acalmam o estômago;

Sucos naturais (laranja, melancia, abacaxi): refrescantes, ricos em vitaminas e leves. É importante evitar bebidas com muito açúcar, refrigerantes e café em excesso, pois eles podem agravar a desidratação e irritar o estômago.