Horóscopo semanal: previsões de 05 a 11 de janeiro de 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Capricórnio estará em conjunção com Vênus, Marte e Mercúrio, além de formar oposição a Júpiter, o que favorecerá o sucesso profissional. Ainda assim, será necessário agir com moderação e manter o senso de realidade, a fim de evitar posturas arrogantes ou ambições excessivas. Mercúrio em Capricórnio fará conjunção com o Sol, Vênus e Marte, indicando praticidade na comunicação e nos pensamentos. Será um bom momento para planejar a carreira e realizar negociações. Contudo, haverá um pouco de rigidez no processo.

Por sua vez, Vênus em Capricórnio estará em conjunção com o Astro-Rei, Mercúrio e Marte e em oposição a Júpiter, sugerindo a busca por estabilidade e segurança nos relacionamentos e nas finanças. Ao mesmo tempo, haverá a possibilidade de gastos impulsivos ou exageros no setor afetivo. Enquanto isso, Marte em Capricórnio fará conjunção com o Sol, Mercúrio e Vênus, assim como oposição a Júpiter. Esses movimentos sinalizam uma fase de disciplina e responsabilidade. No entanto, será necessário cuidado para não impor a sua vontade de forma autoritária. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Nesta semana, a sua atenção estará voltada para a carreira e objetivos de longo prazo. Devido à ambição e à vontade de provar a sua competência, assumirá mais responsabilidades do que deveria. Nesse cenário, tome cuidado com promessas exageradas ou conflitos com figuras de autoridade, escolhendo bem as palavras, pois tudo o que disser será observado e analisado. Além disso, evite discussões desnecessárias e ajuste as suas metas para algo que seja realmente possível. De modo geral, as parcerias profissionais e as questões financeiras exigirão maturidade.

Touro Tenderá a ser uma semana importante para decisões ligadas a metas de longo prazo. Você poderá sentir uma pressão para expandir os horizontes, estudar algo novo ou defender as suas ideias com mais firmeza. Todavia, deverá alinhar o desejo de expansão com as responsabilidades, evitando excessos e promessas grandiosas. No setor profissional, haverá visibilidade e chances de avanço, desde que aja com estratégia e não imponha as suas verdades. Além disso, tanto o trabalho quanto outros assuntos burocráticos precisarão de mais atenção e maturidade. Portanto, procure evitar disputas de ego. Gêmeos A semana exigirá foco, disciplina e uma revisão profunda das crenças. Você tenderá a concentrar a sua energia em acordos, recursos compartilhados e projetos de longo prazo. Ao mesmo tempo, haverá uma pressão externa para assumir mais compromissos do que consegue administrar.

O ideal será que realize um bom planejamento financeiro, tome decisões firmes e invista em conversas objetivas, mas sem deixar os cuidados com o corpo e com a rotina de lado. No trabalho, procure organizar as prioridades e cortar os excessos, alinhando ambição com responsabilidade para alcançar resultados concretos. Câncer Ao longo desta semana, você tenderá a encarar os acordos e parcerias com mais seriedade, buscando resultados concretos. Nesse contexto, conversas importantes possivelmente ocorrerão, pedindo maturidade e responsabilidade ao se posicionar, principalmente quando expectativas diferentes surgirem. Ao mesmo tempo, haverá uma sensação de cobrança externa, o que exigirá cautela para não assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir. No trabalho, em específico, as negociações poderão avançar se houver clareza e disposição para ouvir. Nocampo afetivo, buscará estabilidade. Para isso, deverá equilibrar os seus desejos com a realidade.

Leão Você enfrentará um período intenso no trabalho, com as atividades se acumulando e exigindo foco nos detalhes e decisões práticas. O excesso de expectativas poderá gerar frustrações. Por isso, ajuste metas, revise prazos e evite prometer mais do que conseguirá cumprir. A rotina também pedirá esforço extra, mas será essencial cuidar da saúde e respeitar seus limites. Pequenos ajustes na organização do dia a dia ajudarão a manter a clareza mental e o equilíbrio necessário para enfrentar os desafios. Virgem Você tenderá a encarar com seriedade tudo o que envolve prazer, projetos criativos e questões ligadas aos filhos. Haverá um impulso para agir, mas será essencial manter o realismo, evitando decisões precipitadas motivadas por entusiasmo. Inclusive, conversas importantes poderão ajudar a alinhar as expectativas com a realidade. De modo geral, o momento pedirá a organização das prioridades e a construção de bases sólidas.