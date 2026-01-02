Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Férias sem excesso de telas: como equilibrar diversão e bem-estar infantil

Férias sem excesso de telas: como equilibrar diversão e bem-estar infantil

Psicóloga orienta famílias a criarem uma rotina saudável durante o período de descanso
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nas férias, muitas crianças passam mais tempo em casa e, consequentemente, aumentam as horas diante de celulares, tablets, televisões e videogames. Sem a rotina escolar e com mais tempo livre ao longo do dia, o uso das telas tende a se intensificar como forma de entretenimento e distração. Embora a tecnologia ofereça conteúdos educativos e momentos de lazer, esse aumento exige atenção dos responsáveis.

Segundo a mestre e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Fernanda Rocha, as telas fazem parte da realidade atual e não precisam ser encaradas como vilãs, mas o uso sem limites pode impactar o sono, o humor, a atenção e até o desenvolvimento socioemocional. “As férias são um momento importante para descansar, brincar e fortalecer vínculos. Quando a maior parte do tempo é preenchida com telas, a criança perde oportunidades ricas de desenvolver imaginação, autonomia e habilidades sociais”, destaca.

Para ajudar as famílias a manterem uma rotina equilibrada e evitar o uso excessivo de telas, Fernanda Rocha lista algumas dicas. Confira!

1. Estabeleça limites claros

Crie uma regra simples e visual, como um quadro de horários, mantendo uma rotina razoavelmente fixa. Usar um timer visual (ampulheta) ou uma contagem regressiva verbal (“faltam 5 minutos”) pode diminuir o estresse ao fim do tempo de tela. Dar previsibilidade reduz a sobrecarga emocional e facilita o desenvolvimento do autocontrole nas crianças.

2. Combine tempos “com tela” e “sem tela”

Intercale momentos digitais com atividades off-line, como jogos de tabuleiro, leitura, desenho ou brincar ao ar livre.

3. Proponha brincadeiras que envolvam movimento

Atividades físicas, mesmo dentro de casa, ajudam a gastar energia e diminuem o desejo de ficar sentado.

4. Participe das atividades

Quando pais e responsáveis se envolvem nas brincadeiras, a criança sente mais interesse e conexão emocional.

5. Evite telas antes de dormir

O ideal é que a criança fique pelo menos uma hora sem telas antes de ir para cama, para melhorar a qualidade do sono.

6. Use a tecnologia a favor

Escolha conteúdos educativos, filmes com mensagens positivas e jogos que estimulem raciocínio. Alguns algoritmos de plataformas virtuais favorecem conteúdos acelerados e com muitos estímulos, pois isso garante um maior engajamento do público. Isso pode ser um risco para as crianças. Priorize conteúdos em ritmos mais lentos que evitem a hiperestimulação. Supervisão é essencial.

7. Prepare uma rotina leve e flexível

As férias pedem descanso, mas uma rotina mínima traz segurança e organização para a criança.

A docente reforça que o objetivo não é proibir, mas equilibrar. “Quando a família estabelece limites amorosos e oferece alternativas interessantes, a criança naturalmente reduz o apego às telas. O mais importante é promover um ambiente saudável, afetuoso e estimulante”, conclui.

Por Priscila Dezidério

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cultura entretenimento edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar