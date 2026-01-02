Decoração de fim de ano: aplique o Feng Shui para começar bem 2026 / Crédito: EdiCase Decoracao

No fim do ano, a casa costuma ganhar novas cores, luzes e pequenos rituais que simbolizam renovação. Esse período marca a preparação para o próximo ciclo e abre espaço para mudanças positivas. De acordo com o Feng Shui — técnica milenar chinesa que busca harmonizar os ambientes —, esse também é o momento ideal para ajustar o fluxo de energia do lar, favorecendo prosperidade, harmonia e bem-estar. Para as arquitetas Belisa Mitsuse (Bel) e Estefânia Gamez (Tef), do BTliê Arquitetura, a decoração de fim de ano pode ir além do simbolismo: ela pode servir como uma ferramenta de intenção. “A casa é uma extensão da vida dos moradores. Quando escolhemos cores, formas e objetos com propósito, estamos alinhando o ambiente ao que queremos manifestar no próximo ano”, explica Bel.

Mais do que seguir tendências, o Feng Shui propõe observar o espaço, identificar o que precisa de equilíbrio e usar a decoração como ponte entre o ambiente e os desejos para o futuro. “As festas são momentos de alegria, mas também de reflexão. É o período ideal para limpar, reorganizar e ativar novas energias”, completa Tef. Como aplicar o baguá e escolher as cores da sua decoração O baguá é uma espécie de mapa energético usado no Feng Shui para identificar onde estão localizadas cada uma das nove áreas da vida (prosperidade, sucesso, relacionamentos, família, saúde, criatividade, sabedoria, trabalho e amigos). Para aplicá-lo, basta imprimir ou acessar o baguá (disponível facilmente na internet) e sobrepor o mapa à planta baixa do imóvel, alinhando a base com a parede da porta de entrada. Assim, é possível identificar qual área energética (guá) corresponde a cada cômodo. Com o guá identificado, as cores passam a ter um papel ativo: elas ajudam a ativar e potencializar as energias de cada setor. Por exemplo, se a sala de estar — onde geralmente fica a árvore de Natal — estiver no guá da prosperidade, vale apostar em tons de verde, púrpura e dourado, que representam crescimento e abundância.

Se o cômodo estiver na área dosucesso, o tradicional vermelho vai ajudar a reforçar a vitalidade e o reconhecimento. Na área dos relacionamentos, o rosa é a melhor pedida para simbolizar harmonia e acolhimento. “Usar o baguá como referência é uma forma de decorar com intenção. É um mapa prático que traduz o que queremos fortalecer na vida por meio dos espaços da casa”, explica Tef. Cores ideais para a sua decoração de fim de ano A partir da leitura do baguá, é possível escolher as cores e os elementos decorativos para potencializar a energia do guá em que o cômodo se encontra. Como a decoração natalina costuma ficar na sala de estar, o ideal é identificar qual guá do baguá esse ambiente ocupa, explicam as especialistas. As cores e os elementos podem estar presentes em enfeites, velas, toalhas de mesa, laços, guirlandas, arranjos e luzes, sempre mantendo o equilíbrio visual. Abaixo, veja as cores e os elementos ideais para cada área!

1. Prosperidade (verde, púrpura e dourado) Se a sala estiver localizada no guá da prosperidade, aposte em tons que simbolizem crescimento e fartura. Elementos de madeira, frutas, bolas e velas redondas ajudam a reforçar essa energia de abundância. 2. Sucesso (vermelho e laranja) Quando a decoração ocupa a área do sucesso, o ideal é trabalhar a força do elemento Fogo. Luzes, velas e enfeites nessas tonalidades trazem calor, vitalidade e entusiasmo. 3. Relacionamentos (rosa) Caso a decoração esteja na área dos relacionamentos, prefira cores suaves, que representem harmonia, amor e parceria. Arranjos florais e detalhes em duplas ajudam a equilibrar essa energia.

4. Saúde e equilíbrio (amarelo e tons terrosos) Na área central do baguá, relacionada à estabilidade e à vitalidade, opte por uma decoração em tons terrosos e amarelo e aposte em elementos de argila e cerâmica. 5. Sabedoria (azul) Se a sala ou o espaço decorado estiver na área da sabedoria, aposte em detalhes em azul — como fitas, laços ou velas — para estimular introspecção, propósito e clareza mental. 6. Trabalho e carreira (preto e azul-escuro) Esse setor, ligado ao elemento Água, pode ser ativado com peças em vidro, bases metálicas e objetos em tons preto ou azul-escuro, que estimulam movimento e fluidez.