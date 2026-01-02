5 receitas para aproveitar as sobras da ceia de Ano-Novo / Crédito: EdiCase Culinaria

Aproveitar as sobras da ceia do Ano-Novo é uma forma inteligente de evitar desperdícios e transformar os alimentos em novos pratos. Essa prática não só economiza tempo e dinheiro, mas também valoriza o trabalho investido, permitindo que sabores tradicionais ganhem uma releitura surpreendente e sejam desfrutados de maneiras diferentes nos dias seguintes. A seguir, aprenda 5 receitas para aproveitar as sobras da ceia de Ano-Novo!

Escondidinho de carne Ingredientes 2 xícaras de chá de sobras de carne desfiada ou picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 xícaras de chá de batata cozida e amassada

e amassada 1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para gratinar. Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a carne desfiada e o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture bem e reserve. Em uma panela, misture a batata amassada com o creme de leite até o purê ficar cremoso. Em um refratário, espalhe o recheio de carne no fundo e cubra com o purê, alisando com uma espátula para ficar uniforme. Finalize com o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida. Sanduíche de pernil Ingredientes Sobras de pernil desfiado

1/2 xícara de chá de molho barbecue

3 pães franceses

franceses 1 cebola-roxa em cortada em rodelas finas

1/2 xícara de chá de picles de pepino

Folhas de alface e fatias de tomate a gosto

2 colheres de sopa de manteiga Modo de preparo Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue levemente o pernil. Adicione o molho barbecue, misture e cozinhe por 2 minutos. Abra os pães e coloque uma camada de pernil com molho. Adicione as folhas de alface, o tomate, a cebola-roxa e os picles. Sirva em seguida. Panqueca recheada com carne Ingredientes Massa 1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de óleo

1 pitada de sal

Óleo para untar Recheio

2 xícaras de chá de sobras de carne cozida ou assada desfiada

desfiada 1/2 xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Finalização 1 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de queijo ralado Modo de preparo Massa No liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite, o ovo, o óleo e o sal. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Reserve por 5 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com óleo. Despeje uma concha da massa, espalhe formando um disco e deixe cozinhar até as bordas começarem a soltar. Vire a panqueca e cozinhe o outro lado por mais alguns segundos. Repita o processo até acabar a massa. Reserve as panquecas prontas.

Recheio Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Junte o alho e refogue rapidamente, sem deixar dourar demais. Adicione as sobras de carne e misture bem. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até o recheio ficar úmido e bem incorporado. Desligue o fogo. Montagem

Recheie cada panqueca com uma porção da carne, enrole e acomode em um refratário. Cubra com o molho de tomate e finalize com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, ou até aquecer bem e o queijo derreter. Sirva em seguida. Empadão de frango Ingredientes Massa 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

3 colheres de sopa de água gelada

1/2 colher de chá de sal Recheio