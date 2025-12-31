Vai alugar um imóvel por temporada? Saiba como agir em casos de danos morais / Crédito: Edicase Entretenimento

Durante o final de ano, é comum o aumento de locação de imóvel por temporada. No entanto, essa demanda também pode gerar “dores de cabeça” quando, no meio do caminho, acontecem desacordos entre locadores e inquilinos, levando a possíveis conflitos que envolvem questões de descumprimento de contrato, danos ao imóvel, ou falhas nos serviços acordados. Nesses casos, além das perdas financeiras, pode surgir o pedido de indenização por danos morais, tema que tem ganhado destaque nos tribunais brasileiros. Advogados especializados em direito imobiliário apontam que o aumento das locações para temporada no período de fim de ano também traz à tona questões jurídicas complexas, principalmente no que se refere à violação de direitos do consumidor. Se o imóvel não corresponder ao que foi prometido no contrato, ou se ocorrerem falhas no atendimento, gerando transtornos significativos para os inquilinos, é possível que a parte prejudicada busque reparação por danos morais.

Quando pedir compensação por danos morais ? A advogada e coordenadora do curso de Direito da Faculdade Pitágoras, Silvia Santana, explica que “o conceito de dano moral refere-se ao sofrimento, angústia ou transtorno causados pela exposição constrangedora da parte, e violação de direitos que afetam diretamente a dignidade da pessoa […]”. Nesse sentido, o direito à compensação, segundo ela, torna-se viável nas seguintes situações: 1. Imóvel em péssimas condições Quando o imóvel está diferente do apresentado nas fotos e descrições no ato da proposta, com problemas estruturais ou de limpeza. 2. Descumprimento de serviços Falta de serviços básicos prometidos, como internet, ar-condicionado ou segurança, durante o período de locação. 3. Interrupção da estadia Quando o locador solicita o despejo durante a temporada, sem justificativa legal adequada, forçando os inquilinos a encontrarem outra acomodação às pressas.