Tender de Ano-novo: 4 receitas fáceis e deliciosas para a Ceia

Tender de Ano-novo: 4 receitas fáceis e deliciosas para a CeiaAprenda a preparar pratos que valorizam o sabor da carne sem exigir técnicas complicadas
Na ceia de Ano-Novo, o tender é um clássico que une sabor, tradição e memória afetiva. Presente em muitas mesas, ele vai além da receita básica e pode ganhar versões criativas que realçam o sabor da carne sem exigir técnicas complicadas ou ingredientes difíceis de encontrar.
Bem preparado, o tender combina com molhos variados, frutas e especiarias, criando contrastes que tornam o prato ainda mais especial. Sua versatilidade permite adaptar o preparo ao gosto da família ou dos convidados, seja com um toque mais leve ou sabores marcantes, sempre de forma prática e deliciosa.
Aprenda a preparar 4 receitas deliciosas com tender para a ceia de Ano-Novo e renove o prato principal da sua celebração!
1. Tender de Ano-Novo com laranja e melaço
Ingredientes
- 1 tender
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 xícara de chá de suco de laranja natural
- 1/2 xícara de chá de melaço de cana
- 2 colheres de sopa de geleia de damasco
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 500 g de cenoura
- Ramos de alecrim e sal a gosto
Modo de preparo
Coloque o tender em uma assadeira grande, com a parte da gordura voltada para cima. Depois, com uma faca afiada, faça cortes em formato de losangos na superfície, apenas para marcar, sem perfurar profundamente.
Em uma panela pequena, coloque o suco de laranja, o melaço de cana, a geleia de damasco, o molho inglês, a páprica doce e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até reduzir e formar um molho espesso, brilhante e homogêneo. Desligue o fogo.
Distribua as cenouras ao redor do presunto na assadeira, regue com o azeite de oliva e tempere com sal. Pincele uma camada generosa do molho sobre todo o tender. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 170 ºC por cerca de uma 1h30.
Retire o papel-alumínio, pincele novamente com o molho e volte ao forno por mais 50 minutos, regando o tender e as cenouras com o molho da assadeira, até a superfície ficar bem dourada e caramelizada. Retire do forno e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.
2. Tender com crosta de ervas e alho
Ingredientes
- 1 tender
- 6 dentes de alho amassados
- 5 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de alecrim fresco picado
- 1 colher de sopa de tomilho fresco picado
- 1 colher de chá de orégano seco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o alho, o azeite, as ervas, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta. Depois, faça cortes superficiais no tender e espalhe a mistura por toda a superfície, pressionando bem. Coloque em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 170 ºC por uma hora. Retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para cento e 180 ºC e asse por mais 30 minutos, até formar uma crosta dourada. Sirva fatiado.
3. Tender com cravos para o Ano-Novo
Ingredientes
Carne
- 1 tender
- 35 cravos-da-índia
Molho
- 1 xícara de chá de mel
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de gengibre em pó
Modo de preparo
Carne
Coloque o tender em uma assadeira grande, com a parte da gordura voltada para cima. Com a ponta de uma faca, faça pequenos furos na superfície da carne e espete os cravos-da-índia, distribuindo de forma uniforme.
Molho
Em uma panela pequena, coloque o mel, o açúcar mascavo, a mostarda, o vinagre de maçã, a canela e o gengibre. Leve ao fogo médio, mexendo, até formar um molho espesso e homogêneo. Desligue o fogo.
Pincele uma camada generosa do molho sobre todo o tender. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 ºC por cerca de uma 1h30.
Retire o papel-alumínio, pincele novamente com o molho e volte ao forno por mais 45 minutos, regando ocasionalmente com o molho da assadeira, até a superfície ficar bem dourada e caramelizada. Retire do forno e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.
4. Tender ao molho agridoce de abacaxi e gengibre
Ingredientes
- 1 tender
- 2 xícaras de chá de suco de abacaxi natural
- 1 xícara de chá de abacaxi em cubos pequenos
- 3 colheres de sopa de açúcar demerara
- 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado
- 1 colher de sopa de vinagre de arroz
Modo de preparo
Coloque o tender em uma assadeira e faça cortes superficiais. Depois, em uma panela, misture o suco de abacaxi, o açúcar, o gengibre e o vinagre. Leve ao fogo médio até reduzir e engrossar levemente. Acrescente os cubos de abacaxi. Após, pincele o molho sobre o tender, cubra com papel-alumínio e leve ao forno a 170 ºC por uma hora. Retire o papel, pincele novamente e asse por mais 30 minutos, até ficar dourado e brilhante.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente