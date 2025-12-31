8 benefícios da uva para a saúde e formas de consumi-la / Crédito: EdiCase Saude

As uvas são pequenas frutas originárias da Ásia Ocidental e Mediterrâneo, cultivadas há milhares de anos. Reconhecidas pelo seu sabor doce e suculento, são amplamente apreciadas na culinária mundial. Elas podem ser consumidas frescas, em sucos, vinhos, passas ou mesmo em receitas mais elaboradas. Além disso, são conhecidas como aliadas da saúde, graças ao seu perfil nutricional rico em vitaminas, antioxidantes e fibras. Abaixo, confira 8 benefícios da uva para a saúde e formas criativas de consumi-la!

1. Protege o coração O consumo regular de uvas está associado à melhora da saúde cardiovascular. Isso porque elas contêm flavonoides e resveratrol, que ajudam a reduzir a pressão arterial, melhorar o fluxo sanguíneo e diminuir os níveis de colesterol LDL (ruim). Esses compostos também contribuem para a prevenção de doenças cardíacas, mantendo as artérias flexíveis e saudáveis. Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Ainda conforme o órgão, anualmente, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência dessas condições. 2. Melhora a saúde cerebral O resveratrol encontrado nas uvas também está relacionado à melhora da função cognitiva. Ele ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro, o que pode beneficiar a memória e prevenir o declínio mental associado ao envelhecimento. Dessa maneira, o consumo dessa fruta pode ajudar a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, ao proteger as células cerebrais. Conforme dados do Ministério da Saúde, mais de 1,2 milhão de brasileiros convivem atualmente com o Alzheimer, enfermidade que a cada ano registra cerca de 100 mil novos casos.

3. Fortalece o sistema imunológico As uvas são uma excelente fonte de vitamina C, essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g da fruta oferece cerca de 2,58 mg do nutriente. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada da vitamina é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens. A vitamina C atua na produção de células de defesa do corpo, ajudando a combater infecções e acelerar a cicatrização de feridas. Dessa maneira, consumi-las regularmente também pode aumentar a resistência do organismo a gripes e resfriados. 4. Auxilia na digestão Ricas em fibras, as uvas são excelentes aliadas do sistema digestivo. Elas ajudam a melhorar o trânsito intestinal, prevenindo problemas como constipação. Além disso, promovem a saúde do microbioma intestinal, que está ligado a diversos aspectos do bem-estar geral, como o controle de peso e a prevenção de doenças. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

5. Promove a hidratação Com mais de 80% de água em sua composição, as uvas são ótimas para manter o corpo hidratado. Isso contribui para o bom funcionamento dos rins, ajuda a regular a temperatura corporal e melhora a circulação. Durante os dias quentes, por exemplo, essas frutas podem ser uma maneira refrescante e nutritiva de garantir a hidratação. 6. Contribui para a saúde da pele Graças aos antioxidantes e à vitamina C, as uvas têm um efeito positivo na saúde da pele. Esses nutrientes ajudam a combater a ação dos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce, contribuindo para a manutenção da firmeza e da elasticidade cutânea. Além disso, a vitamina C participa da produção de colágeno, proteína que auxilia na sustentação da pele, enquanto os antioxidantes favorecem uma aparência mais viçosa, iluminada e saudável ao longo do tempo. 7. Melhora a saúde dos ossos As uvas são uma boa fonte de vitamina K, um nutriente essencial para a saúde óssea. Ela ajuda a melhorar a densidade óssea e é importante na prevenção de fraturas e doenças como a osteoporose. Além disso, essas frutas contêm minerais como cálcio e magnésio, que também são fundamentais para o fortalecimento dos ossos.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida. 8. Contribui para o controle da pressão arterial A uva é fonte de potássio, mineral que auxilia no equilíbrio dos níveis de sódio no organismo. Esse processo favorece o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhora a circulação, ajudando a manter a pressão dentro de valores adequados. Além disso, os antioxidantes presentes na fruta também colaboram para a saúde cardiovascular, apoiando o funcionamento adequado do sistema circulatório. Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.