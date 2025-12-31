7 sobremesas com uva para atrair prosperidade e paz no Ano-Novo / Crédito: EdiCase Culinaria

Na transição para o novo ano, as uvas sempre ganham destaque nas mesas de celebração, carregando significados de sorte e harmonia. Mais do que um símbolo, elas são ingredientes perfeitos para preparar sobremesas saborosas e inesquecíveis. Se você quer começar 2026 com boas vibrações e momentos deliciosos ao lado de quem ama, confira receitas com uvas para atrair prosperidade e paz no Ano-Novo! 1. Espetinho de uva com chocolate para o Ano-Novo Ingredientes 250 g de uva roxa sem semente

80 g de chocolate meio amargo

meio amargo Palitos de espetinho Modo de preparo Coloque o chocolate em um recipiente e derreta no micro-ondas por 30 segundos. Em seguida, espete as uvas nos palitos e mergulhe-as no chocolate derretido, garantindo uma cobertura uniforme. Coloque os espetinhos em uma bandeja forrada com papel-manteiga e leve à geladeira até o chocolate endurecer. Sirva em seguida.

2. Torta de uva verde para atrair prosperidade Ingredientes Massa 200 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga derretida Recheio 500 g de uva verde sem sementes

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de amido de milho

Água Cobertura 200 ml de creme de leite

200 g de chocolate branco derretido Modo de preparo Massa

Em um liquidificador, triture os biscoitos de maisena até obter uma farinha. Transfira para um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Reserve. Recheio Em uma panela, coloque as uvas, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio para cozinhar até que as uvas estejam macias. Após, dissolva o amido de milho em um pouco de água e adicione à mistura de uvas. Mexa constantemente até engrossar, desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Depois, despeje o recheio sobre a massa já assada e distribua de maneira uniforme.

Cobertura Em um recipiente, misture o creme de leite com o chocolate branco derretido até obter uma mistura homogênea. Espalhe a cobertura sobre o recheio na torta. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva gelada. 3. Cuca de uva para atrair paz e prosperidade Ingredientes Massa

2 ovos

1 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Uvas roxas sem sementes a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Farofae cobertura 1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga gelada

Canela em pó a gosto Modo de preparo Em um recipiente, bata os ovos com açúcar até obter um creme claro. Acrescente a manteiga e misture. Junte o leite aos poucos e, em seguida, incorpore a farinha de trigo e o sal, mexendo até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, espalhando bem. Distribua as uvas por cima, pressionando levemente para que afundem um pouco na massa. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar e a canela. Acrescente a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Espalhe essa farofa sobre as uvas. Leve ao forno preaquecido a 180°C até a superfície ficar dourada. Sirva em seguida.