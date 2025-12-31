6 simpatias para fazer no dia 31 de dezembro / Crédito: EdiCase Astrologia

Atrair energias positivas para a virada do ano é algo que pode ajudar a alcançar metas e ter mais paz, amor, saúde e prosperidade em 2026. Parte das crenças populares, as simpatias (rituais para conseguir aquilo que se deseja) representam um sentimento de atração para boas vibrações e harmonia em momentos de preocupação ou necessidade de ver a vida de outra forma. Por isso, com a ajuda da Bruxa Evani, ensinamos 6 simpatias para você fazer no dia 31 de dezembro e conquistar os seus desejos. Confira!

1. Simpatia para ter sorte no novo ano Materiais 1 toalha branca

4 pratos

4 maçãs

4 notas de dinheiro Modo de fazer No dia 31 de dezembro, antes da meia-noite, sirva, sobre uma toalha branca nova, quatro pratos com maçãs: uma para você e uma para cada rei mago. Debaixo de cada um dos pratos de maçã, coloque uma nota de dinheiro de qualquer valor. Coma a sua maçã. No dia seguinte, dê uma nota (de qualquer valor) e uma das maçãs dos reis para uma criança. Pegue a outra nota e as duas maçãs restantes e dê para um mendigo. Deposite uma terceira nota na caixa de doações de uma igreja e guarde a outra na sua carteira até o fim do ano. Depois, doe a quem precisar. A partir de 6 de janeiro, Dia de Reis, acontecerão mudanças em sua vida, e a sorte será sua aliada durante todo o ano. 2. Simpatia para acabar com a inveja Materiais 2 espadas-de-São-Jorge

1 barbante Modo de fazer No dia 31 de dezembro, ao meio-dia, pegue duas espadas-de-são-jorge e faça uma cruz com elas, amarrando-as com barbante. Deixe onde ninguém pode ver até o outro dia. Depois, jogue no lixo, mandando embora a inveja. 3. Simpatia para atrair saúde Materiais 3 rosas-brancas

1 vaso branco ou transparente novo

6 moedas

1 cebolinha

Água Modo de fazer No dia 31 de dezembro, pegue três rosas-brancas e coloque-as em um vaso. Acrescente água, cebolinha e seis moedas. Deixe a mistura agir por sete dias e, depois desse período, descarte a água em um jardim ou em um local com plantas.