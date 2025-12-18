Ano de Marte: veja como o planeta influenciará 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

O ano de 2026 será marcado pela influência de Marte, planeta que simboliza movimento, coragem, impulso e ação direta. Essa regência aponta para um período de intensidade, no qual decisões não poderão mais ser adiadas e a estagnação poderá dar lugar à iniciativa e ao protagonismo. Segundo a bruxa e pesquisadora de tradições antigas Tânia Gori, essa regência marcará um período de aceleração global, no qual tanto indivíduos quanto instituições serão convocados a tomar decisões firmes e assumir protagonismo em suas trajetórias. “Marte não pede licença, ele abre caminhos”, afirma a especialista, que acrescenta: “E 2026 será exatamente isso: um ano em que a humanidade será movida pela urgência da transformação”.

Um ciclo de movimento, clareza e autoconfiança No campo energético e simbólico, Marte despertará uma força que exigirá posicionamento. A regência de 2026 trará uma vibração marcada por atitude, assertividade e desejo de mudança. Projetos represados ganharão impulso, decisões adiadas finalmente encontrarão resolução e padrões estagnados tenderão a se romper. Entre os efeitos mais comuns previstos para esse ciclo, estarão: Fortalecimento da coragem pessoal;

Intensificação da autoconfiança;

Menor tolerância a situações confusas ou indefinidas;

Assertividade em negociações;

Maior necessidade de liberdade e autenticidade. Ao mesmo tempo, Marte também poderá trazer impaciência, conflitos e desgaste por excesso de ação, exigindo equilíbrio emocional e práticas regulares de autocuidado. Áreas favorecidas em 2026 Segundo Tânia Gori, será um ano especialmente propício para iniciativas que dependem de movimento, estratégia e liderança. Crescerá em relevância atividades ligadas a:

Empreendedorismo;

Liderança e gestão de equipes;

Esportes e artes marciais;

Espiritualidade prática e cura energética;

Sexualidade sagrada;

Viagens e experiências de autonomia;

Projetos que envolvam proteção, força e superação. Em um cenário mais amplo, a regência marciana favorecerá sociedades que valorizem a transparência, a rapidez de decisão e a objetividade. Impacto espiritual da regência de Marte No campo espiritual, Tânia Gori explica que 2026 deverá ampliar a percepção sobre propósito e força pessoal. Portais de coragem e proteção se tornarão mais acessíveis, rituais ganharão maior potência e práticas de autoconhecimento tenderão a ser aceleradas. Entre as experiências espirituais estimuladas pelo ciclo, estarão:

Despertar da energia guerreira interna;

guerreira interna; Fortalecimento de rituais de proteção;

Reconexão com os elementais Fogo e Ar;

Cortes energéticos e encerramento de ciclos;

Busca por um propósito real, livre de ilusões. “Será um ano em que nada morno sobreviverá. O que é verdadeiro se fortalece; o que está frágil, inevitavelmente se transforma”, destaca a especialista. Riscos e formas de equilíbrio Por ser um planeta de impulso e ação direta, Marte poderá gerar tensões quando essa energia não for aplicada com consciência. Entre as sombras do ciclo, estarão: Impulsividade;

Conflitos desnecessários;

Desgaste físico e mental;

Excesso de autocobrança. Para equilibrar essa vibração, a bruxa recomenda práticas frequentes de pausa, respiração consciente, banhos energéticos, rituais de limpeza e o uso de elementos ligados à água e às ervas calmantes.

Ritual de abertura de caminhos para 2026 Para alinhar-se à força marciana de forma harmoniosa, Tânia Gori apresenta um ritual simples e seguro, inspirado nas tradições da bruxaria natural, com o objetivo de ativar o fogo interno, fortalecer decisões e impulsionar projetos. Confira! Materiais Vela vermelha

Vela dourada

Pimenta rosa

Cristal (granada, jaspe vermelho ou olho de tigre)

Folha de louro

Incenso de sândalo ou canela-da-china

Sal grosso

Água

Papel

Lápis Modo de fazer Preparação do ambiente: organize os elementos (Terra, Água, Fogo, Ar e Éter). Respire, acenda o incenso e abra o campo energético. Acenda a chama de Marte: acenda as velas. A vermelha desperta a coragem; a dourada ilumina as decisões. Escrita das intenções: registre no papel com o lápis três metas essenciais, três atitudes para guiar o novo ciclo e um medo a ser deixado para trás. Integração com os elementais: utilize a pimenta rosa, o louro e o cristal para selar a força do ritual e incorporar a energia da Terra ao fogo marciano. Bênção final: passe as mãos pelo calor da chama das velas. Toque a água na testa e no peito e entregue o sopro do Ar para movimentar o que está em processo. O cristal deve ser guardado como talismã pessoal de 2026; o louro levado na carteira; a pimenta rosa mantida em local especial. O papel pode ser descartado no dia seguinte, fora de casa, como forma de agradecer o ciclo que se inicia. Mensagem de 2026 Para Tânia Gori, o ponto central da regência de Marte estará no chamado ao protagonismo: “assuma seu lugar no mundo com coragem, verdade e ação. Onde você coloca energia, a vida floresce”.