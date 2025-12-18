7 sobremesas com frutas para o Natal / Crédito: EdiCase Culinaria

O Natal é um momento de celebração, união e, claro, uma oportunidade perfeita para saborear sobremesas irresistíveis. Para trazer frescor e leveza à mesa natalina, as frutas se destacam como os ingredientes ideais. Elas não apenas realçam as cores e os sabores das receitas, mas também tornam os preparos mais práticos e versáteis, garantindo opções que encantam tanto o paladar quanto os olhos. A seguir, confira 7 sobremesas com frutas para o Natal!

Torta de maracujá Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de trigo

4 colheres de sopa de manteiga

1 pitada de sal

1 colher de café de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de iogurte

Manteiga para untar Cobertura 395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de polpa de maracujá

250 g de creme de leite gelado Calda Polpa de 1 maracujá com sementes

4 colheres de sopa de açúcar

1/4 de xícara de chá de água Modo de preparo Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e amasse até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma assadeira com fundo removível com manteiga, disponha a massa sobre ela e cubra todo o fundo e as laterais. Leve ao forno preaquecido a 150 °C até dourar. Desligue o forno e reserve. Cobertura Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da cobertura e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha sobre a massa da torta e reserve.

Calda Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e mexa bem. Leve ao fogo médio até a calda levantar fervura e ficar amarelada, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o creme da torta. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida. Pavê de pêssego Ingredientes 395 g de leite condensado

2 xícaras de chá de leite

2 gemas de ovo

2 colheres de sopa de amido de milho

150 g de biscoito champanhe

1/5 de xícara de chá de calda de pêssego

450 g de pêssego em calda picado

Raspas de chocolate branco para decorar Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, as gemas de ovo e o amido de milho e misture. Leve ao fogo médio até obter um creme liso, mexendo sempre. Reserve. Passe os biscoitos champanhe na calda de pêssego e disponha em um refratário. Cubra com o creme e os pêssegos. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o creme. Leve à geladeira para gelar e finalize decorando com as raspas de chocolate branco. Sirva em seguida.

Gelado de frutas Ingredientes 500 g de creme de leite

4 colheres de sopa de leite em pó

3 colheres de sopa de açúcar

Morango, mirtilo, manga e kiwi picados a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o creme de leite, o leite em pó e o açúcar e misture. Leve ao fogo médio até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Enquanto isso, em um refratário, coloque metade das frutas. Cubra com o creme e leve à geladeira para gelar. Finalize decorando com o restante das frutas. Sirva em seguida. Maçã recheada com nozes e uva-passa Ingredientes 2 maçãs vermelhas tipo fuji

2 colheres de sopa de mel

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

picadas 1/4 de xícara de chá de uva-passa

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de noz-moscada em pó

1 colher de sopa de manteiga

Mel para regar Modo de preparo Em água corrente, lave as maçãs e, com o auxílio de uma faca, corte as tampas. Retire o miolo com a ajuda de uma colher, tomando cuidado para não furar o fundo. Reserve. Em um recipiente, coloque o mel, as nozes, a uva-passa, a canela e a noz-moscada e misture. Recheie as maçãs com a mistura e finalize com um pouco de manteiga sobre cada uma. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Após, retire do forno e regue com mel. Sirva em seguida. Musse de frutas vermelhas Ingredientes 2 xícaras de chá de frutas vermelhas picadas e congeladas

vermelhas picadas e congeladas 1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de suco de limão

10 g de gelatina em pó sem sabor

2 colheres de sopa de água

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Frutas vermelhas para decorar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as frutas, o açúcar e o suco de limão e bata até obter um purê. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Após, leve ao micro-ondas por 15 segundos. Despeje a gelatina sobre o purê de frutas vermelhas e bata para incorporar. Reserve.