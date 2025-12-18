5 motivos para incluir os tratamentos noturnos capilares na sua rotina / Crédito: EdiCase Beleza

Quando o dia é corrido e nem sempre há tempo para dedicar todas as etapas de um ritual capilar completo, os tratamentos noturnos surgem como verdadeiros aliados. Eles aproveitam as horas de descanso para agir profundamente nos fios, sem exigir mudanças na rotina. Por serem práticos, consistentes e ideais para quem leva uma vida acelerada, os produtos overnight ganharam destaque e se transformaram em uma das maiores febres do cuidado com os cabelos. Para entender o movimento e como inserir esse tipo de cuidado na rotina, conversamos com Ana Regina Farias, cabeleireira e técnica de processos capilares da Embelleze, que explica por que os tratamentos noturnos conquistaram de vez as brasileiras e como incluir esse reforço de tratamento de forma eficaz no dia a dia. Confira!

1. O boom dos tratamentos noturnos Segundo Ana Regina Farias, a tendência surge de um comportamento global: “as pessoas querem resultados reais, mas nem sempre têm tempo para rituais longos. Os produtos que agem durante o sono unem alta performance com zero esforço, e isso conquistou o consumidor moderno. A ideia é simples: enquanto dormimos, o cabelo não sofre agressões externas, como sol, vento, atrito constante ou poluição. Isso favorece a absorção de ativos e potencializa o tratamento”. 2. Do skincare para o haircare Máscaras faciais noturnas, sleepings masks e séruns de efeito prolongado já fazem parte da rotina de quem cuida da pele. No cabelo, o movimento é semelhante: fórmulas que seguem essa mesma lógica de ação contínua vêm ganhando espaço. “Assim como acontece com a pele, o uso de produtos overnight no cabelo permite uma entrega mais profunda, com ativos que têm tempo para agir e transformar a fibra capilar”, explica a cabeleireira. 3. Praticidade e alta performance: o motivo da tendência Em um ritmo de vida em que cada minuto conta, soluções que unem rapidez e eficácia ganham destaque. Os tratamentos overnight resolvem um dilema comum: como cuidar do cabelo sem adicionar mais etapas ao dia? “É um tipo de tratamento que cabe em qualquer rotina, da pessoa que mal tem tempo de pentear os fios até quem já segue um ritual completo”, comenta. 4. O que faz dos produtos noturnos aliados poderosos no cuidado capilar As fórmulas atuais combinam absorção gradual, reparação contínua e proteção contra atrito durante o sono, promovendo uma verdadeira terapia capilar em casa. Segundo Ana Regina Farias, os melhores produtos criam uma película leve, que não pesa nem deixa resíduos, enquanto oferecem nutrição profunda.

“Gosto do Novex Ritual Dorama Leave-In Noturno porque ele reúne esses elementos de forma equilibrada e ainda conta com óleo de Tsubaki na fórmula, que ajuda a restaurar a fibra, controlar o frizz e deixar o cabelo mais alinhado e fácil de arrumar ao acordar”, explica. Ela destaca ainda que o produto foi pensado para todos os tipos de cabelo e rotinas reais: “Basta aplicar antes de dormir, sem enxágue. Pela manhã, o cabelo já desperta mais bonito e tratado”. 5. Por que usar produtos overnight com fronha ou touca de cetim Com fórmulas leves e eficientes, os produtos noturnos já garantem nutrição, brilho e maciez durante a noite. “A fronha ou a touca de cetim amplifica esses efeitos, garantindo que os fios não percam hidratação, não embolem nem frisem em contato com o travesseiro”, orienta Ana Regina Farias. Na prática: aplicar o overnight, enrolar o cabelo de forma delicada ou prender levemente, se preferir, e dormir sobre o cetim ou cobrir com a touca dá ao fio todas as chances de acordar recarregado, sem danos nem embaraços.