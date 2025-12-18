5 doces veganos tradicionais para o Natal

5 doces veganos tradicionais para o NatalAprenda a preparar sobremesas para deixar a sua ceia mais deliciosa e especial
Os doces são grandes atrativos no Natal, trazendo sabor e encanto às celebrações dessa época tão especial. Eles fazem parte das tradições familiares e culturais, marcando momentos de união e alegria. Para quem busca alternativas mais inclusivas, é totalmente possível preparar receitas doces tradicionais sem ingredientes de origem animal, ou seja, veganas. Abaixo, confira 5 opções!
Banoffee vegano
Ingredientes
Base
- 1 1/2 xícaras de chá de biscoito de maisena vegano
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
- 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
Doce de leite
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha
- 1 pitada de sal
Montagem
- 4 bananas cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de chantili vegano
- Raspas de chocolate vegano a gosto
Modo de preparo
Base
Triture os biscoitos de maisena no processador até obter uma farofa. Em uma tigela, misture os biscoitos triturados com o óleo de coco derretido e o açúcar mascavo até obter uma farofa úmida. Pressione essa mistura no fundo e na lateral de uma forma com fundo removível até formar uma base uniforme. Leve à geladeira enquanto prepara o restante da sobremesa.
Doce de leite
Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar mascavo, o óleo de coco e o sal. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até o açúcar se dissolver e a mistura engrossar. Quando começar a engrossar, adicione a essência de baunilha e continue mexendo até atingir uma consistência cremosa e espessa. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco.
Montagem
Faça uma camada do doce de leite sobre a base de biscoito resfriada. Coloque as rodelas de banana sobre o doce de leite. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até formar picos suaves. Cubra as bananas com o chantili, espalhando com uma espátula. Polvilhe com as raspas de chocolate. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas para firmar. Sirva em seguida.
Musse de maracujá vegano
Ingredientes
- 1 1/2 xícaras de chá de polpa de maracujá
- 400 ml de leite de coco
- 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de agar-agar
- Polpa de maracujá para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, o açúcar e o agar-agar. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo constantemente até o agar-agar dissolver completamente e a mistura começar a ferver. Deixe cozinhar por 2-3 minutos, mexendo sempre. Retire do fogo e adicione o leite de coco e a polpa de maracujá. Misture bem até que todos os ingredientes estejam integrados.
Transfira a mistura para o liquidificador e bata até ficar bem homogêneo e cremoso. Se preferir uma musse mais suave, pode passar a mistura por uma peneira para remover as sementes do maracujá. Despeje a mistura em taças. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a musse tenha ficado firme. Antes de servir, decore com a polpa de maracujá.
Manjar de coco vegano
Ingredientes
Manjar
- 7 colheres de sopa de amido de milho
- 1 xícara de chá de água
- 3 xícaras de chá de leite de coco
- 7 colheres de sopa de açúcar
- 1 xícara de chá de coco ralado fresco
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
Calda
- 250 g de ameixa seca sem caroço
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de água
Modo de preparo
Manjar
Em um recipiente, coloque o amido de milho e a água e misture bem. Reserve. Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar, o coco ralado, o amido de milho reservado e o sal e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, sem mexer. Desligue o fogo e reserve. Após, unte uma forma com furo central com óleo de coco e despeje o creme sobre ela. Deixe esfriar, cubra com plástico- filme e leve à geladeira por 4 horas.
Calda
Em uma panela, coloque a ameixa, o açúcar e a água e misture bem. Leve ao fogo baixo para cozinhar até obter uma calda, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e deixe esfriar. Após, desenforme o manjar e cubra com a calda. Sirva em seguida.
Pudim vegano
Ingredientes
Pudim
- 2 xícaras de chá de leite de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Calda
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de água quente
Modo de preparo
Calda
Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Adicione a água quente aos poucos, com cuidado, mexendo até formar uma calda homogênea. Despeje a calda em uma forma de pudim e espalhe no fundo. Reserve.
Pudim
Em uma panela, misture o leite vegetal, o açúcar, o amido de milho e a essência de baunilha. Cozinhe em fogo médio, mexendo constantemente, até a mistura engrossar e formar um creme liso. Despeje o creme na forma com a calda, espalhando uniformemente. Deixe o pudim esfriar em temperatura ambiente. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou até que esteja firme. Passe uma faca na borda da forma para soltar o pudim. Vire sobre um prato com cuidado para que a calda escorra por cima. Sirva em seguida.
Bolo vegano de frutas secas
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de frutas secas picadas
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar mascavo, a canela, a noz-moscada e o sal. Acrescente o leite de aveia e o óleo de coco, mexendo até formar uma massa homogênea. Incorpore as frutas secas e as nozes, misturando delicadamente para distribuir bem na massa. Por último, adicione o fermento químico em pó e mexa suavemente apenas até incorporar. Despeje a massa na forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, deixe amornar e desenforme. Sirva em seguida.