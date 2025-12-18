5 doces veganos tradicionais para o Natal / Crédito: EdiCase Culinaria

Os doces são grandes atrativos no Natal, trazendo sabor e encanto às celebrações dessa época tão especial. Eles fazem parte das tradições familiares e culturais, marcando momentos de união e alegria. Para quem busca alternativas mais inclusivas, é totalmente possível preparar receitas doces tradicionais sem ingredientes de origem animal, ou seja, veganas. Abaixo, confira 5 opções! Banoffee vegano Ingredientes Base

1 1/2 xícaras de chá de biscoito de maisena vegano

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

derretido 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo Doce de leite 1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de sal Montagem 4 bananas cortadas em rodelas

1 xícara de chá de chantili vegano

Raspas de chocolate vegano a gosto Modo de preparo Base Triture os biscoitos de maisena no processador até obter uma farofa. Em uma tigela, misture os biscoitos triturados com o óleo de coco derretido e o açúcar mascavo até obter uma farofa úmida. Pressione essa mistura no fundo e na lateral de uma forma com fundo removível até formar uma base uniforme. Leve à geladeira enquanto prepara o restante da sobremesa.

Doce de leite Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar mascavo, o óleo de coco e o sal. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até o açúcar se dissolver e a mistura engrossar. Quando começar a engrossar, adicione a essência de baunilha e continue mexendo até atingir uma consistência cremosa e espessa. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Montagem

Faça uma camada do doce de leite sobre a base de biscoito resfriada. Coloque as rodelas de banana sobre o doce de leite. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até formar picos suaves. Cubra as bananas com o chantili, espalhando com uma espátula. Polvilhe com as raspas de chocolate. Leve à geladeira por pelo menos 3 horas para firmar. Sirva em seguida. Musse de maracujá vegano Ingredientes 1 1/2 xícaras de chá de polpa de maracujá

400 ml de leite de coco

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de agar-agar

Polpa de maracujá para decorar Modo de preparo Em uma panela, coloque a água, o açúcar e o agar-agar. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo constantemente até o agar-agar dissolver completamente e a mistura começar a ferver. Deixe cozinhar por 2-3 minutos, mexendo sempre. Retire do fogo e adicione o leite de coco e a polpa de maracujá. Misture bem até que todos os ingredientes estejam integrados. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até ficar bem homogêneo e cremoso. Se preferir uma musse mais suave, pode passar a mistura por uma peneira para remover as sementes do maracujá. Despeje a mistura em taças. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a musse tenha ficado firme. Antes de servir, decore com a polpa de maracujá.

Manjar de coco vegano Ingredientes Manjar 7 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de água

3 xícaras de chá de leite de coco

7 colheres de sopa de açúcar

1 xícara de chá de coco ralado fresco

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar Calda 250 g de ameixa seca sem caroço

1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de água Modo de preparo Manjar