Saladas de quinoa: 6 receitas leves e nutritivas para o jantar

Saladas de quinoa: 6 receitas leves e nutritivas para o jantarVeja como utilizar esse ingrediente versátil para preparar opções saudáveis e deliciosas
A quinoa é uma excelente opção para quem deseja uma refeição completa no jantar. Isso porque é um grão rico em proteínas, ômega 3 e vitaminas do complexo B e E, que trazem inúmeros benefícios para o corpo. Além disso, combina com diferentes tipos de ingredientes.
A seguir, confira 6 receitas de salada de quinoa para você preparar!
Salada de quinoa com grão-de-bico
Ingredientes
- 80 g de quinoa
- 1/2 de xícara de chá de água
- 1 pedaço de queijo minas picado
- 1 tomate sem pele e picado
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de vinagre de vinho branco
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa e a água e leve ao fogo baixo por 15 minutos para cozinhar até ficar macia e secar a água. Após, deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o queijo minas, o tomate, o azeite de oliva, o vinagre de vinho branco e o grão-de-bico e mexa. Acrescente a quinoa reservada e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Salada de quinoa com brócolis e castanha-do-pará
Ingredientes
- 120 g de quinoa
- 1 1/2 xícara de chá de caldo de legumes
- 200 g de brócolis
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 alho descascado e amassado
- Sal a gosto
- 1/4 de xícara de chá de cebolinha cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
- 1/3 de xícara de chá de ervilha
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- 1/2 colher de sopa de gengibre ralado
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o caldo de legumes e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a quinoa, tampe a panela e cozinhe até ficar macia e secar a água. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, coloque água gelada em um recipiente e reserve. Depois que a água ferver, disponha o brócolis e cozinhe por 3 minutos. Em seguida, retire o vegetal da panela e coloque rapidamente na água gelada por 5 minutos. Escorra e corte em pedaços. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e doure. Junte o brócolis e o sal, misture e desligue o fogo. Em um recipiente, coloque a quinoa reservada, o brócolis refogado, a cebolinha, a cenoura, a ervilha, a páprica defumada, o gengibre, a cebola, a salsinha e a castanha-do-pará e misture. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com manga
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 1/2 xícara de chá de água
- Polpa de 1 manga cortada em cubos
- 1/2 cebola-roxa descascada e picada
- 10 folhas de hortelã picadas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e pimenta dedo-de-moça picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia e secar a água. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Em um recipiente, coloque o restante dos ingredientes e misture. Adicione a quinoa e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Salada de quinoa com abacate e espinafre
Ingredientes
- 200 g de quinoa
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 150 g de folhas de espinafre
- Polpa de 1 abacate cortado em cubos
- 8 tomates-cereja cortados ao meio
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- Tomilho, sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
- Água para cozinhar e escaldar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia e secar a água. Reserve. Em seguida, coloque água em uma panela e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, coloque água gelada em um recipiente e reserve. Depois que a água ferver, coloque o espinafre na panela por 30 segundos e transfira rapidamente para a água gelada. Escorra e reserve.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino e mexa. Desligue o fogo, coloque a mistura em um recipiente e junte a quinoa reservada, o abacate e o tomate-cereja. Tempere com tomilho e sirva em seguida.
Salada morna de quinoa com abóbora
Ingredientes
- 250 g de abóbora descascada e cortada em cubos
- 75 g de quinoa
- 1/2 pimenta-malagueta fatiada
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de sementes de abóbora torradas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e cominho a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até secar. Desligue o fogo e reserve. Em uma assadeira, coloque a abóbora, salpique com pimenta-malagueta, cominho, sal, pimenta-do-reino e metade do azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos.
Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o restante do azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a quinoa e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Retire a abóbora do forno, disponha no recipiente com a quinoa e misture. Acrescente o suco de limão e as sementes de abóbora e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Salada de quinoa caprese
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 100 g de muçarela de búfala em bolinhas
- 8 folhas de manjericão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia e secar a água. Desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira para um recipiente e adicione o tomate-cereja e a muçarela de búfala. Misture delicadamente e regue com azeite de oliva. Tempere com sal e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.