Cérebro saudável: veja como descansar e manter a mente ativa nas férias / Crédito: EdiCase Saude

O período de férias costuma ser associado ao descanso, mas, para adultos e idosos, manter a mente ativa nesse intervalo também é essencial para a saúde cognitiva. Atividades simples e prazerosas, como exercícios físicos de intensidade moderada, leitura, escrita, jogos de tabuleiro, cartas e quebra-cabeças, estimulam diferentes áreas do cérebro, fortalecem a memória e contribuem para um envelhecimento mais saudável. Segundo o Dr. Heitor Felipe, professor de Neurologia da Afya Goiânia, com a rotina mais leve, o cérebro pode ser trabalhado de formas divertidas e sem pressão. “As férias são uma ótima oportunidade para variar estímulos, aprender algo novo e exercitar habilidades que ficam em segundo plano durante o ano. Pequenos desafios mentais fazem uma grande diferença para a saúde cerebral”, afirma.

Mente saudável nas férias Entre as principais estratégias, estão atividades que exigem atenção, raciocínio e criatividade, como leitura, jogos de tabuleiro, palavras-cruzadas, pintura ou a aprendizagem de um novo hobby. Segundo o médico, manter-se ativo mentalmente fortalece conexões neurais e contribui para a prevenção do declínio cognitivo. O Dr. Heitor Felipe destaca que o fator social também importa. Conversar, conviver e interagir com amigos e familiares são formas de estimular a mente, reduzir o estresse e melhorar o humor. “O isolamento tem impacto direto na saúde cerebral. Relações sociais ativas ajudam a manter a mente desperta e saudável, especialmente na terceira idade”, explica. Mantendo a saúde do cérebro em dia O neurologista reforça, ainda, que o bem-estar físico está diretamente ligado ao cérebro. Por isso, ele lista alguns pilares essenciais para manter a memória e a concentração em dia: Pratique atividades que estimulem a mente, como leitura, jogos, quebra-cabeças ou pintura; Mantenha-se socialmente ativo, buscando conversas, encontros e convivência com familiares e amigos; Aprenda algo novo, como um hobby, receita, artesanato ou até um instrumento simples; Cuide do sono e da alimentação, garantindo descanso adequado e refeições equilibradas; Inclua atividade física leve, como caminhadas, alongamentos ou exercícios que promovam circulação e bem-estar. Com pequenos hábitos incorporados ao dia a dia, é possível aproveitar o descanso e, ao mesmo tempo, preservar a saúde do cérebro, tornando as férias ainda mais proveitosas, com mais diversão, qualidade de vida e bem-estar.