4 orações para o Dia de São Lázaro / Crédito: Edicase Entretenimento

São Lázaro é celebrado em 17 de dezembro. Incluído no Evangelho de João, ele é uma das figuras mais conhecidas do Novo Testamento. Irmão de Marta e Maria, vivia em Betânia, uma aldeia próxima a Jerusalém, e era amigo de Jesus. A história dele ganhou destaque pelo milagre de sua ressurreição, realizado por Jesus após quatro dias da morte de Lázaro. Esse acontecimento, narrado no capítulo 11 do Evangelho de João, se trata de um dos mais marcantes da vida de Cristo, simbolizando o poder divino sobre a vida e a morte, além de fortalecer a fé e a esperança na ressurreição.

Após o milagre, Lázaro tornou-se um símbolo de renovação espiritual. Segundo algumas tradições cristãs, ele teria se mudado para a ilha de Chipre, onde foi consagrado bispo e continuou a propagar o Evangelho até o fim de sua vida. Essa narrativa reforça sua imagem como um exemplo de fé inabalável e serviço a Deus. Veja, abaixo, 4 orações para celebrar o Dia de São Lázaro! 1. Oração para cura e proteção São Lázaro, você que experimentou a morte e retornou à vida pela graça de Jesus Cristo, interceda por mim nas minhas dificuldades. Proteja-me de todo mal e conceda-me a cura e a saúde física e espiritual. Assim como você ressuscitou, traga renovação e vida para minha alma e meu corpo. Amém! 2. Oração de agradecimento e esperança São Lázaro, interceda por mim diante de Deus. Agradeço pelas vitórias recebidas a cada dia, pela vida que me é concedida e pela saúde que desfruto. Que a sua ressurreição me inspire a viver com mais esperança e confiança, especialmente nos momentos de dificuldade. Assim como você ressurgiu para uma nova vida, que eu também possa renovar minhas forças e enfrentar os desafios com coragem e fé. Que, a cada dia, eu experimente o milagre da renovação e a promessa da vida eterna em Cristo, vivendo com paz no coração e grato por sua infinita misericórdia. Amém!