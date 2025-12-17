Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

12 livros para presentear no Natal

Veja obras capazes de inspirar transformações, provocar reflexões e ampliar a forma como se enxerga o mundo
Autor Redação EdiCase
Redação EdiCase Autor
Um bom livro inspira mudanças e amplia o olhar sobre o mundo. Na hora de escolher um presente literário neste Natal, vale pensar em histórias que toquem o coração, estimulem a mente e ofereçam pausas de reflexão ao longo do ano. Nesta seleção, reunimos 12 opções para diferentes gostos, idades e interesses: da ficção à espiritualidade, do autoconhecimento à História. Confira!

1. Quatro Patas – A História de Pituco

Conheça a jornada emocionante e real de um vira-lata que se tornou herói dentro e fora das páginas. O autor Tiago de Moraes das Chagas mescla afeto, perda e superação ao retratar a convivência com Pituco, transformada em inspiração para as HQs Radius e para a literatura. Entre fotos, memórias e ilustrações, o leitor é convidado a refletir sobre o amor incondicional dos animais e o poder de eternizar laços.

2. Povo Vivo – Lideranças Indígenas Brasileiras Resistentes

Com reproduções de dez obras feitas com tintas artesanais naturais e nanquim eco, que homenageiam lideranças indígenas vivas de diversos povos e estados brasileiros, Marcos Goes faz um manifesto artístico e educativo. Nesse livro, publicado pela Hanoi Editora, o autor e ilustrador proporciona um novo olhar para a ancestralidade, remontando nossa história por meio da visão dos povos originários.

3. O Rei dos Reis

Charles Dickens escreveu essa obra-prima para ensinar aos seus filhos sobre fé e caridade, baseando-se na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. A edição, publicada pela Edipro, reúne as principais passagens do Novo Testamento, narradas em uma linguagem simples e acessível. A sensibilidade, o amor e a compaixão presentes em cada parágrafo tornam a leitura obrigatória para quem deseja revisitar a história bíblica por meio das palavras de um dos maiores escritores ingleses.

4. O Pequeno Mundo Criativo

A autora Silmara Rascalha Casadei e o ilustrador Ricardo Girotto convidam os leitores a trilharem uma jornada criativa a partir de uma narrativa poética e ilustrativa que inspira a descoberta de caminhos inovadores para a reconstrução de um pequeno mundo. A obra publicada pela Cortez Editora estimula o pensamento crítico, criativo e a resolução de problemas, conectando conceitos de sustentabilidade, arte e economia circular.

5. As Pipas de Portinari

Organizado por Fernanda Emediato e Leo Cunha, a reunião de dez poetas brasileiros dá origem a uma obra em que literatura e artes visuais se encontram para celebrar a infância, a memória e a imaginação. Inspirados nas telas de Candido Portinari, os autores recriam o universo do pintor em cordéis, sonetos e até poemas visuais, formando um panorama poético que conversa com leitores de todas as idades.

6. ANA: Sua História Pode Ser Outra História

Clélia Gorski conta a trajetória de uma cineasta que, ao revisitar lembranças guardadas do pai e questionar escolhas antigas, percebe que reescrever a própria vida é um gesto possível e necessário. A narrativa acompanha seu movimento de ruptura, escuta interior e reconexão com a própria identidade, explorando temas como expectativas sociais, carreira e o desejo de encontrar sentido no cotidiano. A história conversa diretamente com pessoas em fases de transição.

7. A Privacidade é Um Luxo Que o Escritor Não Pode Ter

Em formato híbrido, entre ensaio, poesia e diário, Lara Ferry escreve sobre vulnerabilidade, relações afetivas, inquietações contemporâneas e a necessidade de transformar sentimentos em palavra. É um livro para acolher escritores que se sentem deslocados, ou para quem simplesmente busca um espaço de pausa e reflexão. Cada página funciona como convite para acompanhar o percurso da autora que transforma pensamentos em matéria literária.

8. O Livro Secreto do Escritor

A obra de Lilian Cardoso é um guia completo para quem deseja aprimorar a escrita e entender o mercado editorial. Com mais de 16 anos de experiência e conversas com grandes profissionais da área, a autora conduz o leitor por cada etapa da jornada literária. Entre exercícios práticos, orientações de marketing e caminhos de publicação, o conteúdo oferece direção para quem quer transformar ideias em projetos literários.

9. Ticket Dourado

Neste livro, o leitor é convidado a repensar a própria relação com o dinheiro de forma consciente e realista. Publicada pela LC Books, a obra reúne fundamentos práticos para organizar finanças e construir estabilidade. O consultor de investimentos Luciano Claudino explica como emoções, hábitos e escolhas influenciam resultados, e por que consciência financeira vale mais do que qualquer “atalho”.

10. Do Tarja Preta à São Silvestre

Marcelo do Rego apresenta uma jornada sobre como transformar colapsos emocionais em impulso para recomeçar. Ao abordar o trauma, depressão e superação, o autor convida o leitor a reconhecer vulnerabilidades e buscar apoio. A metáfora da corrida simboliza movimento, renascimento e a recuperação do propósito de viver.

11. Max Medroso

Quando um portal interdimensional se abre por acidente, Max precisa enfrentar monstros bizarros e um vilão que transforma humanos em zumbis viciados em celular. Neste lançamento da VR Editora, com muito humor e referências ao terror clássico, o autor André Catarinacho e o ilustrador Felipe Nunes entregam uma história em quadrinhos vibrante sobre coragem, amizade e o desafio de vencer os próprios medos em meio a um mundo dominado pelas telas.

12. Devocional na Prática

No terceiro volume desse devocional, a pastora Talita Malafaia mostra que a Bíblia é uma poderosa fonte diária de nutrição espiritual. Usando a metáfora da planta, a autora explica que a fé também floresce quando recebe cuidado contínuo. Com versículos, reflexões e aplicações concretas, ela traduz o ensino bíblico em gestos simples que fortalecem coragem, tratam ansiedades, inspiram perdão e cultivam perseverança.

Por Genielli Rodrigues

