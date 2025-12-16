5 exercícios sem equipamentos para manter a massa muscular durante as férias / Crédito: EdiCase Saude

A chegada das férias é sinônimo de descanso. Porém, para o corpo, pode significar um retrocesso no condicionamento físico. Enquanto o clima convida ao relaxamento, a interrupção abrupta dos treinos traz prejuízos concretos: semanas de inatividade são suficientes para reduzir drasticamente a força e a resistência muscular. Para evitar esse prejuízo, o profissional de educação física e supervisor técnico da academia Corpo e Saúde, Breno Daniel, compartilha exercícios simples que não precisam de equipamentos e podem ser feitos em qualquer ambiente — do quarto do hotel à sala de casa. “O objetivo é manter o corpo ativo, preservar o tônus muscular e equilibrar o gasto calórico, mesmo em períodos de descanso”, explica. Confira abaixo!

1. Agachamento (squat): força e mobilidade para pernas e glúteos O agachamento é um exercício completo para os membros inferiores e pode ser adaptado para todos os níveis. Como fazer: mantenha os pés afastados na largura dos ombros, a coluna alinhada e a descida controlada;

mantenha os pés afastados na largura dos ombros, a coluna alinhada e a descida controlada; Benefícios: ativa quadríceps, posterior de coxa, glúteos e melhora a mobilidade do quadril;

ativa quadríceps, posterior de coxa, glúteos e melhora a mobilidade do quadril; Série sugerida: 3 séries de 12 a 20 repetições. 2. Flexão de braços: trabalho de peito, ombros e tríceps As flexões são excelentes para manter o tônus do tronco e fortalecer o core. Como fazer: mantenha as mãos abaixo da linha dos ombros e os cotovelos próximos ao corpo. Faça uma descida suave;

mantenha as mãos abaixo da linha dos ombros e os cotovelos próximos ao corpo. Faça uma descida suave; Adaptação: iniciantes podem apoiar os joelhos no chão;

iniciantes podem apoiar os joelhos no chão; Série sugerida: 3 séries de 8 a 15 repetições. 3. Prancha abdominal: estabilidade e força de core Simples, eficaz e perfeita para fazer em qualquer lugar. Como fazer: mantenha os antebraços no chão, a coluna neutra e o abdômen contraído;

mantenha os antebraços no chão, a coluna neutra e o contraído; Benefícios: fortalece abdômen profundo, lombar e ajuda na postura;

fortalece abdômen profundo, lombar e ajuda na postura; Série sugerida: 3 séries de 30 a 45 segundos. 4. Afundo (lunge): equilíbrio e fortalecimento unilateral O afundo melhora a estabilidade e a força de cada perna individualmente, corrigindo desequilíbrios.