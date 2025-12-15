Viagem com idosos: 8 cuidados essenciais para férias tranquilas / Crédito: EdiCase Saude

O fim de ano costuma ser marcado por festas, confraternizações e períodos de férias, o que leva muitas famílias a planejarem viagens. Quando há idosos, esse momento passa a exigir atenção redobrada, já que mudanças de rotina, longos deslocamentos e ambientes diferentes podem impactar o bem-estar. Por isso, o planejamento se torna peça-chave para garantir uma experiência tranquila, segura e prazerosa para os mais velhos. Abaixo, Karoline Fiorotti, professora de Geriatria da Afya Vitória, lista algumas dicas para garantir uma viagem segura e saudável com os idosos nas férias. Confira!

1. Atenção aos medicamentos Antes mesmo de pegar a estrada ou embarcar no avião, é importante revisar questões básicas de saúde. “A primeira etapa é conferir o uso correto dos medicamentos, garantindo que nada será esquecido e que as doses serão mantidas no horário habitual durante a viagem”, explica Karoline Fiorotti. Ela reforça que a rotina medicamentosa não deve ser interrompida, especialmente em idosos com doenças crônicas. Organize os remédios em caixas semanais e leve tanto as medicações de uso diário quanto as sintomáticas, como analgésicos, antialérgicos e remédios para náuseas. Garanta quantidade suficiente para toda a viagem, com uma pequena sobra para imprevistos. Transporte tudo na bagagem de mão, junto das receitas atualizadas, e inclua itens básicos de primeiros socorros, como curativos e antissépticos. 2. Estimule a hidratação Durante viagens longas, muitas pessoas, especialmente as mais velhas, tendem a beber menos água. “O idoso muitas vezes não sente sede com tanta intensidade, mas precisa manter a hidratação para evitar tonturas, quedas de pressão e mal-estar”, alerta a professora. Por isso, ofereça água regularmente durante todo o trajeto e carregue sempre uma garrafa de água com vocês. 3. Planeje paradas para descanso e movimentação A postura durante o trajeto também merece cuidado. Passar longos períodos sentado, em pé ou em posições desconfortáveis aumenta o risco de inchaço nas pernas, dor lombar e até trombose. Por isso, a geriatra orienta que o roteiro inclua paradas estratégicas para movimentação, alongamento e descanso.

A cada 1 a 2 horas de viagem, programe paradas se estiver viajando de carro ou estimule o idoso a levantar-se e caminhar pelo corredor (do avião, ônibus ou trem), se possível, para ativar a circulação e prevenir trombose. 4. Evite horários de calor intenso e trajetos muito longos Escolher destinos e horários que reduzam o cansaço, evitando calor extremo e tráfego intenso, também contribui para uma viagem mais leve. Priorize ambientes frescos e confortáveis e trajetos não muito longos. Respeite os limites do idoso e observe os sinais de cansaço. 5. Fique atento a sinais de alerta Karoline Fiorotti destaca a importância de observar sinais de alerta, como tontura, falta de ar, dor no peito, sonolência excessiva, desorientação ou inchaço persistente nas pernas. Caso algum desses sintomas apareça, a recomendação é interromper a viagem e buscar avaliação médica.

Além disso, idosos com demência podem ficar mais confusos e ansiosos fora do seu ambiente habitual. Mantenha a rotina mais próxima do habitual possível para promover segurança e bem-estar. 6. Cheque a carteira de vacinação Veja se a carteira de vacinação está atualizada e se existe alguma recomendação para o local onde irão viajar 7. Atenção ao local de hospedagem No local de hospedagem durante a viagem, evite tapetes soltos, fios pelo caminho e outros objetos que possam aumentar o risco de queda.