Veja receita de rabanada com creme inglês e pasta de amendoim do chef Henrique Fogaça

A rabanada é uma das sobremesas mais tradicionais do Natal, marcada pela memória afetiva e pelo sabor que atravessa gerações. Essa receita pode ganhar uma releitura criativa sem perder sua essência, ao incorporar a pasta de amendoim, ingrediente versátil que acrescenta cremosidade e um toque tipicamente brasileiro ao doce. Essa proposta, sugerida pelo chef Henrique Fogaça, transforma a rabanada clássica em uma versão mais moderna, surpreendente e cheia de personalidade para a ceia. Confira como preparar!

Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro e espumoso. Em uma panela, aqueça o leite em fogo baixo até levantar fervura. Em seguida, bata o leite quente com a pasta de amendoim até obter um creme liso . Coe a mistura e volte ao fogo baixo, incorporando as gemas batidas com açúcar. Mexa sem parar até engrossar levemente, sem deixar ferver. Assim que a mistura estiver aveludada, retire do fogo, passe novamente por uma peneira fina se necessário e leve à geladeira até esfriar completamente. Reserve.

Em um recipiente, bata os ovos com o leite, o açúcar e a canela até ficar homogêneo. Mergulhe cada fatia na mistura, deixando absorver bem por dentro e por fora. Aqueça uma frigideira com um pouco de manteiga em fogo baixo e doure as rabanadas dos dois lados, até ficarem douradas e crocantes por fora. Polvilhe açúcar e canela a gosto enquanto ainda estão quentes. Sirva as fatias com o creme inglês de pasta de amendoim para uma sobremesa ainda mais especial.

Receita cedida pela Dr. Peanut em parceria com o chef Henrique Fogaça

Por Caroline Roque