Simpatias com pimenta: 4 rituais para fortalecer o amor / Crédito: EdiCase Astrologia

As simpatias são práticas antigas utilizadas para conquistar diversos desejos. Geralmente, envolve rituais simples, como acender velas, recitar palavras especiais ou usar elementos simbólicos. Entre esses elementos, a pimenta, que é muito popular em várias culturas como símbolo de proteção, assume um papel cheio de mistérios e magia no esoterismo. Segundo Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, a pimenta é conhecida por sua capacidade de absorver energias negativas, afastar pessoas indesejadas e trazer proteção. Por isso, as simpatias com ela são tão poderosas, eficazes e populares.

“As simpatias são capazes de direcionar nossas intenções e desejos, oferecendo um campo vibracional ideal para atrair o que desejamos. Falando propriamente da pimenta, ela tem propriedades capazes de intensificar paixões e afastar influências negativas, fortalecendo assim os laços afetivos e promovendo um relacionamento mais harmonioso”, explica. Para potencializar seus pedidos amorosos, Yara Vieira lista 4 simpatias com a pimenta. Veja! 1. Simpatia para afastar a inveja do relacionamento Materiais 3 dentes de alho com casca

3 pimentas dedo-de-moça

1 caneta

1 pedaço de papel

Sal Modo de fazer O primeiro passo dessa simpatia é amassar bem os dentes de alho com o sal e as pimentas dedo-de-moça. Em seguida, use a caneta para escrever o nome da pessoa invejosa no papel. Depois, visualize com muita fé a pessoa amada e você sendo felizes juntos enquanto despeja a mistura de alho, sal e pimenta sobre o nome da pessoa invejosa. Por fim, enterre o papel com a mistura em um jardim, dizendo: “Sua inveja irá embora assim como o seu nome enterrado”. 2. Simpatia para afastar rivais Materiais 3 pimentas vermelhas de qualquer tipo

1 lasca de eucalipto

3 folhas de arruda Modo de fazer Faça um buraco na terra e enterre as folhas de arruda, as pimentas vermelhas e a lasca de eucalipto. Enquanto faz isso, pense na inveja que essas pessoas sentiram do seu relacionamento. Feche o buraco e reze para o seu anjo da guarda.