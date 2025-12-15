Simpatias com pimenta: 4 rituais para fortalecer o amor

Simpatias com pimenta: 4 rituais para fortalecer o amorVeja como usar esse elemento poderoso para aumentar a paixão e proteger o relacionamento de influências negativas
As simpatias são práticas antigas utilizadas para conquistar diversos desejos. Geralmente, envolve rituais simples, como acender velas, recitar palavras especiais ou usar elementos simbólicos. Entre esses elementos, a pimenta, que é muito popular em várias culturas como símbolo de proteção, assume um papel cheio de mistérios e magia no esoterismo.
Segundo Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, a pimenta é conhecida por sua capacidade de absorver energias negativas, afastar pessoas indesejadas e trazer proteção. Por isso, as simpatias com ela são tão poderosas, eficazes e populares.
“As simpatias são capazes de direcionar nossas intenções e desejos, oferecendo um campo vibracional ideal para atrair o que desejamos. Falando propriamente da pimenta, ela tem propriedades capazes de intensificar paixões e afastar influências negativas, fortalecendo assim os laços afetivos e promovendo um relacionamento mais harmonioso”, explica.
Para potencializar seus pedidos amorosos, Yara Vieira lista 4 simpatias com a pimenta. Veja!
1. Simpatia para afastar a inveja do relacionamento
Materiais
- 3 dentes de alho com casca
- 3 pimentas dedo-de-moça
- 1 caneta
- 1 pedaço de papel
- Sal
Modo de fazer
O primeiro passo dessa simpatia é amassar bem os dentes de alho com o sal e as pimentas dedo-de-moça. Em seguida, use a caneta para escrever o nome da pessoa invejosa no papel. Depois, visualize com muita fé a pessoa amada e você sendo felizes juntos enquanto despeja a mistura de alho, sal e pimenta sobre o nome da pessoa invejosa. Por fim, enterre o papel com a mistura em um jardim, dizendo: “Sua inveja irá embora assim como o seu nome enterrado”.
2. Simpatia para afastar rivais
Materiais
- 3 pimentas vermelhas de qualquer tipo
- 1 lasca de eucalipto
- 3 folhas de arruda
Modo de fazer
Faça um buraco na terra e enterre as folhas de arruda, as pimentas vermelhas e a lasca de eucalipto. Enquanto faz isso, pense na inveja que essas pessoas sentiram do seu relacionamento. Feche o buraco e reze para o seu anjo da guarda.
3. Simpatia para deixar a pessoa mais apaixonada
Materiais
- 1 pimenta vermelha
- 1 pedaço de papel vermelho
- 1 calcinha nova vermelha
Modo de fazer
Marque um encontro com a pessoa amada para a segunda noite de Lua cheia. Na noite anterior, primeira Lua cheia, embrulhe a pimenta vermelha no papel vermelho. Em seguida, pegue uma calcinha vermelha nova e dobre-a com o embrulho no meio. Deixe-a em um lugar em que pegue a luz do luar durante a noite toda. No dia seguinte, desdobre a calcinha, tire o embrulho e enterre-o junto de uma roseira de rosas-vermelhas. Use a calcinha nessa mesma noite, sem lavar, durante o encontro com a pessoa. Ela permanecerá enlouquecida por você.
4. Simpatia para o amor
Materiais
- 1 prato
- 2 pimentas vermelhas
- 2 colheres de sopa de mel
- 2 corações de papel vermelho
- 1 caneta
Modo de fazer
Coloque no prato as pimentas vermelhas e o mel. Nos corações de papel vermelho, escreva seu nome e o nome da pessoa amada. Coloque-os no prato, no meio do mel e das pimentas vermelhas. Deixe-os lá por sete dias. Durante essa semana, mentalize todos os dias cenas de amor ardente entre vocês, enquanto segura esse prato, preferencialmente antes de dormir. Mantenha o prato escondido enquanto durar o tempo da simpatia e, no dia seguinte, jogue tudo fora. Se quiser, pode lavar o prato e reutilizá-lo.
Por Luana Farias