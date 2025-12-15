Mais ovo em 2026: 5 receitas para inserir na rotina / Crédito: EdiCase Culinaria

A chegada de um novo ano inspira mudanças, novos hábitos e escolhas mais conscientes à mesa. Prático, nutritivo e extremamente versátil, o ovo é um ingrediente que combina perfeitamente com esse momento de recomeço. Presente em receitas simples ou elaboradas, ele ajuda a construir refeições equilibradas, saborosas e fáceis de preparar — ideais para quem quer iniciar 2026 com mais leveza e bem-estar. Rico em proteínas, vitaminas e minerais essenciais, o ovo oferece combinações leves e nutritivas que conversam com a proposta de “começar bem o ano”. Segundo Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, o alimento é um aliado poderoso para quem deseja adotar hábitos mais saudáveis em 2026. “O ovo traz saciedade, praticidade e equilíbrio nutricional. Ele combina com receitas frescas, festivas e também com o cotidiano. É perfeito para quem quer iniciar o ano com escolhas mais inteligentes à mesa”, explica.

Por que começar 2026 comendo mais ovos? Garante saciedade e leveza, ajudando a equilibrar a ceia e as refeições do início do ano;

É extremamente versátil, indo de pratos salgados a sobremesas;

Tem preparo rápido, ideal para a rotina corrida de janeiro;

É nutritivo e energético, contribuindo para disposição e bem-estar;

É acessível, tornando o hábito saudável viável para todas as famílias. Receitas com ovo para 2026 A seguir, a nutricionista Lúcia Endriukaite lista 5 receitas com ovo para começar 2026 com sabor e equilíbrio. Confira! Ovos mexidos cremosos com cebolinha Ingredientes 8 ovos

3 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de creme de leite

6 colheres de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo baixo, adicione os ovos e mexa delicadamente. Quando começarem a firmar, acrescente o creme de leite. Retire do fogo ainda cremoso. Finalize com cebolinha. Sirva em seguida. Tabefe Ingredientes 1 l de leite

300 g de açúcar

10 gemas de ovo peneiradas

100 g de amêndoas moídas

moídas Canela em pó a gosto Modo de preparo Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme homogêneo. Acrescente o leite e leve ao fogo baixo, mexendo com um fouet até formar um creme — sem deixar ferver. Retire do fogo, misture as amêndoas moídas, distribua em copos ou taças e leve à geladeira por 2 horas. Após esse tempo, polvilhe canela e sirva em seguida.

Patê de ovos Ingredientes 8 ovos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de hortelã picada

picada 2 colheres de sopa de salsinha picada

4 colheres de sopa de amêndoas laminadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar e esfriar Modo de preparo Em uma panela com água, cozinhe os ovos por 12 minutos em fogo médio. Em seguida, transfira para um recipiente com água fria para interromper o cozimento. Descasque, pique e, em uma tigela, misture com o azeite, o sal, a pimenta-do-reino, a hortelã e a salsinha. Finalize com as amêndoas laminadas e sirva em seguida. Dica: para uma textura mais cremosa, adicione queijo cottage, cream cheese ou uma colher de sopa de maionese.

Pudim tradicional Ingredientes Calda 1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água Pudim 395 g de leite condensado

395 ml de leite

3 ovos

1 colher de chá de extrato ou essência de baunilha Modo de preparo Calda

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Com cuidado, adicione a água aos poucos, o caramelo vai borbulhar. Mexa até dissolver completamente. Despeje a calda em uma forma para pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve. Pudim No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos e a baunilha. Despeje na forma caramelizada. Coloque a forma em uma assadeira maior e adicione água quente até a metade da altura da forma do pudim. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Passe uma faca ao redor do pudim para soltá-lo e desenforme em um prato com cuidado. Sirva em seguida.