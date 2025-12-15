Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, ao Disney+ e ao Prime Video entre 15 e 21 de dezembro / Crédito: Edicase Entretenimento

A terceira semana de dezembro chegou trazendo não apenas a contagem regressiva para o Natal, mas também uma leva de estreias e novidades no streaming. Plataformas como Netflix, Disney+ e Prime Video atualizaram seus catálogos com novos episódios de séries já queridas pelo público, além de filmes inéditos e produções com temática natalina. As opções vão do entretenimento leve e familiar a histórias envolventes para maratonar. Confira! 1. O Babá – 3ª temporada (17/12) – Netflix Estrelada por Iván Amozurrutia, a série mexicana “O Babá” conquistou os espectadores ao mesclar comédia, drama e um toque de romance. Na terceira temporada, a trama promete ainda mais emoção. Após os eventos desafiadores do final da segunda temporada, Jimena (Sandra Echeverría), uma executiva ocupada e recém-divorciada que contrata um rancheiro para cuidar de seus três filhos, se vê diante de novos dilemas na empresa. Tudo isso enquanto enfrenta desafios no relacionamento com Gabriel (Iván Amozurrutia), que transformou completamente a energia de sua casa e gerou conflitos com o ex-marido. Será que, desta vez, eles finalmente ficam juntos? Só assistindo para descobrir.

2. Emily em Paris – 5ª temporada (18/12) – Netflix O drama romântico criado por Darren Star, “Emily em Paris”, está de volta com a quinta e última temporada. Com dez episódios, a trama traz grandes mudanças na vida de Emily Cooper (Lily Collins), que enfrenta desafios emocionais e pessoais enquanto se adapta a um novo país. Quando tudo finalmente parece se encaixar, “uma ideia de trabalho não sai como esperado, e as consequências levam a desilusões amorosas e obstáculos em sua carreira”, detalha a sinopse oficial. A nova temporada traz o elenco original e novos rostos que prometem marcar a narrativa. 3. Fallout – 2ª temporada (17/12) – Prime Video Com Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, a segunda temporada da adaptação do videogame “Fallout” retorna com novos desdobramentos, mantendo fidelidade ao universo do jogo. Dando continuidade ao desfecho da primeira temporada, os oito episódios inéditos acompanham Lucy (Ella Purnell), uma jovem que se lança em um mundo pós-apocalíptico para salvar o pai, e o Necrótico (Walton Goggins), um mercenário marcado pela radiação, que acabam formando uma aliança inesperada. Ao longo da trama, a dupla encara uma trajetória ainda mais complexa e perigosa, em busca da verdade sobre a explosão que devastou o país e alterou o destino da humanidade há 200 anos. A nova temporada adota um formato diferente de lançamento, com episódios semanais exibidos às quartas-feiras até 4 de fevereiro, deixando de lado o modelo de maratona usado anteriormente.