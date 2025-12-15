Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 15 a 21 de dezembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

A terceira semana de dezembro trará uma energia de conclusão, encerramento de ciclos e preparação para o solstício. O baralho cigano mostra que este será um momento de profunda limpeza emocional e de tomada de consciência sobre tudo o que você deseja deixar para trás antes do ano acabar. Será uma semana para reorganizar o coração, resgatar a força interior e alinhar as intenções que serão plantadas no início do próximo ciclo. O Mestre Ravi Vidya alerta: tudo o que você liberar nessa fase abrirá espaço para bênçãos que chegarão com intensidade no início de 2026. Será um período de sabedoria, de ajustes finos e de cura emocional.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos! Áries A carta “A Torre” revela uma semana de introspecção e de mergulho profundo em si. Você sentirá necessidade de silêncio, isolamento e contemplação. Será um momento poderoso para reorganizar pensamentos, compreender padrões e acessar verdades internas. No amor, conversas francas trarão tanto cura quanto recomeços. Será uma fase de sabedoria e fortalecimento espiritual. Touro A carta “O Trigo” (ou “A Foice”) indica cortes necessários, encerramentos e decisões firmes. Embora algumas situações pareçam desafiadoras, você perceberá que tudo aquilo que encerrar nessa semana não fazia mais parte do seu caminho. No amor, será o momento de eliminar comportamentos desgastantes. No trabalho, o período favorecerá limpeza, ajustes e desprendimento. Gêmeos A carta “A Cruz” traz uma energia de testes, mas também de libertação espiritual. A semana poderá trazer desafios que exigirão resiliência, porém serão justamente esses desafios que abrirão portas para transformações profundas. No amor, será um período de compreensão e amadurecimento. No trabalho, você superará obstáculos importantes.

Câncer A carta “O Livro” destaca segredos, estudos, mistérios e revelações. A semana será excelente para aprofundar conhecimentos, investigar assuntos e compreender aquilo que estava oculto. No amor, conversas íntimas trarão clareza emocional. Será um período silencioso, mas extremamente rico em transformação interna. Leão A carta “O Homem” (ou figura masculina) evidencia decisões práticas, foco e racionalidade. A semana trará situações que exigirão postura e direcionamento firme. No trabalho, você assumirá liderança e resolverá assuntos pendentes com eficiência. No amor, haverá energia de clareza e alinhamento de expectativas. Virgem A carta “Os Pássaros” traz comunicação, movimento mental e interações intensas. A semana favorecerá diálogos, encontros e trocas significativas. No trabalho, boas ideias surgirão com leveza. No amor, conversas importantes estabilizarão a relação, trazendo maior confiança entre as partes.

Libra A carta “A Montanha” indica desafios, lentidão e necessidade de persistência. Você sentirá que algumas situações estarão estagnadas, mas será apenas um período de teste. No amor, paciência será fundamental. No trabalho, esforço constante trará vitória. A semana fortalecerá sua determinação. Escorpião A carta “O Urso” mostra força interior, poder pessoal e capacidade de superação. A semana pedirá firmeza e habilidade para colocar limites. No amor, será importante evitar jogos emocionais. No trabalho, sua presença se destacará. Será um período de empoderamento. Sagitário A carta “Os Lírios” traz paz, serenidade e harmonia após semanas intensas. Você encontrará equilíbrio emocional e clareza mental para compreender os movimentos feitos ao longo do mês. No amor, será um período de ternura e estabilidade. No trabalho, desacelerar abrirá espaço para boas ideias.

Capricórnio A carta “A Aliança” (ou “O Anel”) reforça compromissos, contratos e decisões importantes no campo profissional e afetivo. Será uma semana que solidificará bases e apontará para o futuro. No amor, união e cumplicidade prevalecerão. No trabalho, parcerias serão favorecidas. Aquário A carta “O Rato” pede atenção à energia, cuidado com desgastes e com aquilo que estiver roubando sua paz. Será importante se reorganizar e evitar dispersões. No amor, pequenos ruídos serão resolvidos com diálogo. No trabalho, você deverá buscar foco e evitar acúmulos. Peixes A carta “A Raposa” pede observação, cautela e inteligência emocional. A semana exigirá que você analise cada movimento com cuidado, evitando ilusões. No amor, você deverá ser sensível, mas manter a clareza. No trabalho, decisões estratégicas trarão bons resultados.