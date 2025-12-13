6 orações para o Dia de Santa Luzia / Crédito: Edicase Entretenimento

Santa Luzia foi uma mártir cristã que viveu no início do século IV, durante o governo do imperador romano Diocleciano. Ela nasceu em Siracusa, na Sicília (atual Itália), e é venerada como uma das figuras mais populares. A tradição conta que, em vida, ela consagrou sua virgindade a Deus e distribuiu sua riqueza entre os pobres. Foi perseguida por sua fé durante a repressão de Diocleciano contra os cristãos. Luzia resistiu a várias formas de tortura, incluindo a remoção de seus olhos, que foram milagrosamente restaurados. No entanto, ela foi martirizada por decapitação.

13 de dezembro foi escolhido como a data da comemoração no calendário litúrgico, pois, de acordo com a tradição, ela morreu neste dia no ano 304 d.C. O nome “Luzia” deriva da palavra latina “lux”, que significa “luz”, e ela é frequentemente invocada pelos fiéis para proteção contra problemas relacionados à visão. Por essa razão, é considerada a padroeira dos oftalmologistas e daqueles que sofrem de problemas oculares. A seguir, confira 6 orações para o Dia de Santa Luzia! 1. Oração à Santa Luzia para cura dos olhos Ó, Santa Luzia que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé. Ó, Santa Luzia cuja dor dos olhos vazados não foi maior que a de negar a Jesus Cristo. E Deus, com milagre extraordinário, devolveu outros olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude de fé.

Santa Luzia, protetora, eu recorro a vós (coloque a mão nos seus olhos e faça a sua intenção). Santa Luzia, proteja a minha vista, os meus olhos… Santa Luzia, interceda a Deus para curar os meus olhos e preservá-los de todo mal. Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido das flores, o sorriso das crianças.

Mas, acima de tudo, Santa Luzia, seguindo teu exemplo, conservai os olhos da minha alma, na fé pelos quais, pela fé, com a alma iluminada, eu possa ver a Deus e seus ensinamentos para que eu possa aprender contigo e sempre recorrer a vós. Santa Luzia, iluminai a minha alma com os olhos da fé, pois nosso Senhor Jesus Cristo disse: “os olhos são a janela da alma” (cf. Lc 11,34). Santa Luzia, que eu possa aprender contigo a firmeza da fé e sempre recorrer a vós.

Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé.