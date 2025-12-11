Sucos verdes funcionais: 8 receitas refrescantes e saudáveis para o verão

Sucos verdes funcionais: 8 receitas refrescantes e saudáveis para o verãoAprenda a preparar bebidas nutritivas que favorecem a saúde no calor
Os sucos verdes se destacam como aliados refrescantes e saudáveis durante os meses quentes do verão. Combinando uma variedade de ingredientes, como frutas e vegetais, essas bebidas oferecem uma explosão de nutrientes essenciais. Além disso, suas propriedades hidratantes ajudam a manter o corpo fresco e fornecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que promovem a saúde.
Por isso, a seguir, confira como preparar 8 receitas de suco verde deliciosas!
Suco verde de couve com laranja e limão
Ingredientes
- 3 folhas de couve
- 2 laranjas descascadas, cortadas em quatro partes e sem sementes
- 1 limão descascado e cortado em rodelas
- 1 fatia de gengibre
- 1 l de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco, se achar necessário, e sirva em seguida.
Suco verde de salsa, couve e abacaxi
Ingredientes
- 1 colher de sopa de salsa picada
- 1 colher de sopa de couve
- 1 fatia de abacaxi descascada e cortada em cubos
- 350 ml de água de coco gelada
- 3 folhas de hortelã
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco verde de espinafre com pepino
Ingredientes
- 350 ml de água
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1/2 xícara de chá de pepino descascado e picado
- 2 talos de aipo fatiados
- 1/2 xícara de chá de abacaxi descascado e picado
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- 1 fatia de gengibre descascada
- Suco de 1 limão
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco verde de aipo com limão
Ingredientes
- 1 talo de aipo
- Suco de 2 limões
- 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã
- 1 colher de chá de canela em pó
- 500 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco verde de couve e melão
Ingredientes
- 2 folhas de couve
- 1 fatia de melão descascada e picada
- 2 rodelas de pepino
- 1 colher de sopa de linhaça
- 300 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o melão, a couve, o pepino e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a linhaça e as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.
Suco verde de couve com açafrão
Ingredientes
- 1 folha de couve
- 1 colher de sopa de gengibre em pó
- 1 colher de café de açafrão em pó
- Suco de 1 limão
- 350 ml de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco verde de kiwi com espinafre e chia
Ingredientes
- 2 kiwis descascados e picados
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1/2 pepino fatiado
- 1 xícara de chá de água gelada
- 1 colher de chá de sementes de chia
- Suco de 1/2 limão
- Gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o kiwi, as folhas de espinafre, o pepino e a água gelada. Bata bem até obter um suco homogêneo. Acrescente o suco de limão e bata rapidamente. Sirva em um copo, adicione gelo e finalize com as sementes de chia por cima.
Suco verde de alface com manga e hortelã
Ingredientes
- 4 folhas de alface
- 1 xícara de chá de manga picada
- 6 folhas de hortelã
- 1 xícara de chá de água gelada
- Suco de 1/2 limão
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.