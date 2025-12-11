Signo de Capricórnio: conheça as características do nativo / Crédito: EdiCase Astrologia

Realistas, determinados, disciplinados e extremamente organizados, os nativos do signo de Capricórnio costumam enxergar a vida como um caminho a ser construído com foco e constância. Eles buscam seu espaço no mundo sem pressa, mas com a certeza de que cada etapa exige responsabilidade e maturidade. Para eles, cada conquista é fruto de um caminho construído com paciência, estratégia e muito trabalho. “Não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes”, detalha a astróloga Thaís Mariano.

Demonstram amor de um modo diferente Os nativos de Capricórnio não costumam ser muito afetivos. Contudo, demonstram amor trazendo segurança para as pessoas com quem se relacionam. Além disso, “são muito leais e, quando se comprometem, cumprem à risca o que foi combinado”, explica Thaís Mariano. É comum que os capricornianos enfrentem grandes desafios ao longo da vida. “Este pode ser um dos motivos pelos quais eles têm dificuldades em se expor e demonstrar sentimentos, a não ser que se sintam seguros e amparados para isso”, analisa. Simbologia de Capricórnio O símbolo de Capricórnio é a cabra. Além disso, o signo é regido por Saturno, que representa Cronos, deus do tempo. Essas representações demonstram que é preciso ser inabalável, ambicioso e sempre respeitar o tempo para alcançar seus objetivos. “Estar com um capricorniano vai te ajudar a perceber como é possível concretizar seus sonhos se você tiver os pés no chão e os olhos voltados para o topo da montanha que deseja subir”, avalia Thaís Mariano.

Desafios dos capricornianos Assim como os demais signos do zodíaco, Capricórnio também tem características que precisa desenvolver. Conforme a astróloga, os capricornianos “são extremamente críticos com os outros e com eles próprios, sempre prontos para apontar os defeitos alheios”. Isso pode trazer tensão nos relacionamentos e gerar uma autocobrança excessiva. Outras questões a serem trabalhadas pelos capricornianos envolvem o jeito metódico e inflexível deles. Isso porque, conforme Thaís Mariano, essas características fazem com que, muitas vezes, os nativos não consigam mudar de opinião ou aceitar questionamento de outras pessoas. Mulher de Capricórnio A capricorniana costuma ser uma mulher forte, séria, dedicada, reservada e sensível. Ademais, é muito inteligente e capaz de agir com sutileza e precisão para conquistar o que deseja. Apesar disso, ela tem dificuldade para lidar com questões afetivas. Isso porque ela sente que o amor não é um terreno firme para pisar.

Além disso, a nativa de Capricórnio não é adepta ao romantismo e costuma se interessar por relações que lhe tragam a segurança de um futuro estável. “O foco da capricorniana normalmente está voltado para a sua realização profissional, e o relacionamento afetivo precisa ser para ela um ponto que possa fortalecer essa busca”, acrescenta a astróloga. Homem de Capricórnio O capricorniano costuma ser sério, conservador e maduro. “Gosta de transmitir segurança para quem está com ele e, em muitos momentos, pode parecer um tanto arrogante e prepotente com o seu ar de quem sabe exatamente o que faz”, enfatiza Thaís Mariano. Entretanto, por trás dessa armadura, existe uma insegurança alimentada pela autocrítica, pelas ideias tradicionalistas e pela necessidade constante de controle. Assim como a capricorniana, o homem de Capricórnio também não é adepto ao romantismo. Esse nativo prefere demonstrar os sentimentos nas ações cotidianas. A carreira, por outro lado, costuma ser prioridade para o nativo.

“É importante que você entenda isso caso resolva se envolver com um [capricorniano]. É como se ele nascesse para realizar algo no mundo. É o que ele precisa para confiar mais em si mesmo e alcançar o topo da sua almejada montanha”, ressalta a astróloga. Capricornianos no amor No amor, os capricornianos são tão práticos quanto nos outros setores da vida. “Não tendem a atitudes românticas, mas, quando se comprometem com alguém, são sinceros e verdadeiros. Como não costumam perder o seu precioso tempo, só se envolvem em uma relação se realmente fizer sentido para eles”, pontua Thaís Mariano. Além disso, os nativos de Capricórnio não gostam de se aventurar em paixões e não são dados a inquietações momentâneas. “Eles buscam um relacionamento estável, em que haja segurança para ambos”, comenta a astróloga.