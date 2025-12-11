Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estradaViajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança
As viagens de fim de ano costumam exigir mais planejamento — e isso inclui verificar se o carro está pronto para rodar. Cuidar da manutenção antes de sair de casa é uma forma simples de prevenir problemas mecânicos e assegurar que o trajeto aconteça de forma tranquila. O fluxo nas rodovias aumenta significativamente neste período. Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança.
“Um veículo sem revisão em dia pode apresentar falhas no sistema de freios, superaquecimento do motor, problemas na suspensão, desgaste excessivo dos pneus e até pane elétrica. Esses fatores podem causar acidentes, perda de controle, queda no desempenho e maior consumo de combustível. A revisão preventiva é sempre mais barata e segura do que lidar com falhas inesperadas na estrada”, destaca Marcos Paulo Araújo Santiago, professor do curso de Engenharia Mecânica da Unime Lauro de Freitas.
Para garantir uma viagem tranquila e segura, o professor recomenda uma manutenção completa no veículo. A revisão deve considerar:
1. Sistema de freios
Responsável por reduzir a velocidade ou parar o veículo. A revisão envolve a checagem de:
- Pastilhas;
- Discos;
- Fluido (nível e validade);
- Flexíveis de freio;
- Funcionamento geral do sistema.
2. Pneus, alinhamento e balanceamento
Essenciais para aderência, tração e frenagem. A revisão inclui:
- Avaliação do desgaste da borracha;
- Pressão adequada;
- Alinhamento para estabilidade;
- Balanceamento para eliminar vibrações.
3. Óleos e fluidos
Cada fluido cumpre função específica, como lubrificar, resfriar ou transmitir força. Devem ser verificados:
- Óleo do motor;
- Fluido de arrefecimento (incluindo aditivo);
- Fluido de direção;
- Fluido de câmbio;
- Fluido do lavador de parabrisas.
4. Bateria e sistema elétrico
Responsáveis por fornecer e gerenciar energia. A revisão inclui:
- Testes de carga da bateria;
- Avaliação do alternador;
- Inspeção dos terminais;
- Verificação de luzes e fusíveis.
5. Sistema de arrefecimento
Mantém o motor na temperatura ideal. A inspeção inclui:
- Radiador;
- Mangueiras;
- Ventoinha;
- Tampa do reservatório;
- Condição do fluido de arrefecimento.
6. Itens obrigatórios
Garantem segurança e atendimento à legislação. Devem ser verificados:
- Estepe;
- Macaco;
- Chave de roda;
- Triângulo;
- Extintor (quando exigido pela legislação);
- Documentação do veículo.
7. Suspensão e direção
Contribuem para estabilidade e controle do veículo. A revisão inclui:
- Amortecedores;
- Buchas;
- Pivôs;
- Terminais de direção;
- Barras axiais;
- Entre outros componentes que garantem a boa dirigibilidade.
Por Camila Souza Crepaldi